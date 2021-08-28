Талибы призвали вернуться женщин к работе в здравоохранении

Движение «Талибан» (запрещено в РФ и признано террористическим) призвало работниц системы здравоохранения Афганистана вернуться к работе.

«Министерство общественного здравоохранения Исламского эмирата (самоназвание политической системы талибов – прим. ВЗГЛЯД) информирует сотрудников женского пола, что они должны быть готовы вернуться к своим обязанностям на регулярной основе в центрах и провинциях. Со стороны Исламского эмирата не возникнет никаких препятствиях их работе», – цитирует заявление талибов РИА «Новости».

Ранее талибы призвали женщин в Афганистане оставаться дома, поскольку боевики движения «не обучены» тому, как надо обращаться с женщинами.