База ВС США на границе Ирака и Кувейта подверглась ракетному обстрелу

Американская военная база на границе Ирака и Кувейта в пятницу поверглась ракетному обстрелу, сообщил иракский новостной портал SHAFAQ News.

По имеющимся у портала данным, три ракеты были запущены неизвестными с территории Ирака по расположенному на КПП «Джиришан» («Сафван» с иракской стороны, в 50 км от города Басра) военному объекту. Два реактивных снаряда упали вблизи базы, один перелетел ее и ушел в сторону Кувейта, передает ТАСС.

Накануне глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров указал США на необходимость извлечь уроки «после Ирака, после Ливии, а теперь после Афганистана». В конце июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила США «убрать свои небольшие следы» в Ираке, Ливии, Афганистане и Сирии.

Напомним, в конце июля район расположения посольства США в Багдаде подвергся ракетному обстрелу из реактивной системы залпового огня «Катюша». Военные базы в Ираке, на которых расквартированы американские войска, и посольство США в Багдаде неоднократно подвергались ракетным обстрелам.

27 июля США объявили о намерении завершить участие в военных операциях в Ираке к 31 декабря 2021 года. Президент США Джо Байден объявил о намерении Соединенных Штатов отказаться от проведения военных операций в Ираке и сосредоточиться на тренировке иракских сил и борьбе с ИГ* (запрещенная в РФ террористическая организация).

В июле на переговорах в Вашингтоне делегация Ирака подтвердила желание избавиться от присутствия войск США. Ранее премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми заявлял, что на встрече с президентом США Джо Байденом намерен обсудить вопрос завершения присутствия американских вооруженных сил на территории арабской республики.

17 июня Палата представителей США проголосовала за аннулирование резолюции от 2002 года, ставшей основанием для вторжения Соединенных Штатов в Ирак. 5 января 2020 года парламент Ирака проголосовал за вывод войск США после убийства американцами на территории Ирака иранского генерала Касема Сулеймани. Позже командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Ирана пригрозил «сжечь все базы» США в регионе.