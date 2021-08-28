Трендовые пиджаки и жакеты осени: цвета, фасоны, интересные новинки

Жакеты и женские пиджаки в начале осени являются идеальным завершением стильного элегантного образа. Этот универсальный предмет гардероба можно носить с брюками, джинсами, платьями, юбками и даже с шортами. Независимо от вашего возраста и комплекции, стильные пиджаки позволят вам выглядеть великолепно. Поговорим о том, как ввести эту вещь в современный уличный образ.

Разнообразие фасонов

Лучше всего для прогулки подходят двубортные пиджаки прямого кроя. Под них можно надевать блузы, рубашки, водолазки и даже худи (в зависимости от температуры воздуха за окном). Если вам хочется иметь более женственный силуэт, тогда надевайте поверх пиджака ремень.

Также в этом сезоне стали актуальными удлиненные пиджаки полуприлегающего силуэта. Их можно носить с трикотажными платьями, плиссированными юбками и джинсами. С такой моделью пиджака можно составить восхитительный многослойный образ с добавлением палантина верхним слоем.

Этой осенью стремительно ворвались на подиумы укороченные пиджаки. Все они имеют яркие или пастельные расцветки. Шьют их в основном из рельефной твидовой ткани. Такой укороченный пиджак идеально сочетается с трапециевидной мини-юбкой и сапогами.

Расцветки

Среди ходовых нейтральных расцветок наиболее трендовыми являются беж, кремовые, песочные и серые оттенки. По-прежнему в моде пастельная гамма – лавандовые, голубые, оливковые, пудровые и мятные тона пиджаков.

Популярны и более яркие варианты в оранжевом, лиловом, королевском синем и коричневом исполнении. Если в вашем шкафу висит традиционный черный жакет или блейзер, смело носите его, но лучше в сочетании с белым низом.

Принты

Среди принтов в разделе “женские пиджаки” пальму первенства удерживает клетка в самых разных вариациях. Это может быть благородная клетка виши, решетка, шотландка и даже черно-белая шахматная клетка. Популярными остаются тонкие вертикальные полосы на ткани, гусиная лапка, а также жакеты в двухцветном исполнении.

Брючные костюмы

Отдельных слов заслуживают брючные костюмы в пастельной цветовой гамме, из которых можно составлять восхитительные монохромные образы. Просто комбинируйте двойку (брюки с завышенной талией и пиджак прямого кроя) и пальто в нежно-розовых оттенках. Белая водолазка, розовая сумочка и кроссовки в тон расставят правильные светлые блики в образе.

По такому же принципу можно собирать комплекты в бежевых или кремовых оттенках. Помните, что контрастными бликами в монохромном образе могут быть как чуть более светлые, так и чуть более темные элементы.

С чем носить

Цветные пиджаки традиционно можно носить с джинсами, ботильонами или кедами. В зависимости от погоды в качестве нижнего слоя могут выступать топ, рубашка или водолазка.

Очень стильным считается сочетание пиджака и брюк разных расцветок, а также разных фактур. Поэтому вы можете соединять цветные блейзеры с базовыми черными или бежевыми брюками или надевать низ от другого костюма.

Потрясающей осеней комбинацией является сочетание пиджака и шелковой миди-юбки. В зависимости от погоды этот тандем можно носить с босоножками или с высокими сапогами.