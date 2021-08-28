Тяжкое ИГо

Истории о дагестанских семьях, разделенных террористическими идеями. О незаметных отголосках войны, но таких громких, что о них невозможно не говорить. Фотопроект «Кровные узы».

Вооруженный конфликт в Сирии и Ираке затронул не только соседние с ними страны, но и весь мир, включая народы Северного Кавказа. Тысячи молодых людей, обработанные вербовщиками, уезжали на территории, подконтрольные ИГ*, в Мосул и Эр-Ракку, увозив с собой жен и детей.

По данным МВД Дагестана, вплоть до 2017–2018 годов количество уехавших составляло от 300 до 500 человек ежегодно, но по неофициальным источникам — намного больше. Молодые семьи оставляли в Дагестане своих родителей. Конфликт разрушал семьи и связи между целыми поколениями.

Большинство мужчин, уехавших воевать, погибли. В то время как молодые девушки с детьми на руках остались без средств к существованию и крыши над головой. Часть из них пропали без вести, часть оказались в плену, тюрьмах или в невыносимых условиях лагерей для беженцев.

Их родители, матери, бабушки готовы на все, чтобы вернуть своих детей назад в Дагестан. Они спят в обнимку с телефонами — там вся их жизнь: надежда на телефонную связь с родными, группы взаимопомощи матерей, где женщины обмениваются информацией, цепляясь за любые ее крохи в попытках помочь своим детям и внукам.

Я рассказываю краткие истории девушек, находящихся в Сирии и Ираке, устами их матерей. Проецирую фотографии девушек и внуков на фигуры матерей и бабушек. Пытаюсь показать неразрывную, родственную связь между ними.

*ИГ («Исламское государство») — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

ОТ РЕДАКЦИИ

Героини, о которых пойдет речь ниже, сделали свой выбор сами или под влиянием близких, и многие из них, будем честны, понимали, на что идут, отправляясь в логово террористов. Однако это по-прежнему российские граждане, и, как бы там ни было, обязанность РФ — способствовать их возвращению на родину.

Патимат

— Ашура умничка была, окончила школу с золотой медалью. В 1997 году замуж вышла, стала жить у Мохаммада. Они уехали в 2014 году, нам сказали, что в Египет учиться исламу. Там, мол, намного легче и доступнее, чем в Дагестане. Мы поверили. Двух детей они забрали с собой — Абдулу и Абдурахмана. Я переживала, привязалась к внукам. С 2015 года общение стало редким, удавалось связываться раз в несколько месяцев.

Только в 2018-м мы узнали, что Ашура с детьми находится в лагере Аль-Холь в Сирии, а муж ее погиб. Я была не в себе в тот момент. Целый день сидела плакала, места себе не находила. Я не знала, что это за место, меня шокировала Сирия.

Потом по фотографиям из группы взаимопомощи матерей в ватсапе мы узнали, что это целый город, там живет порядка 70 тысяч человек, как в нашем Кизилюрте. Сейчас мы уже эту Сирию по картам знаем вдоль и поперек, жизнь заставила.

Дочь рассказывает абсолютно дикие вещи про лагерь. Питание дают, но только сухие пайки, а иногда и вообще его не имеется, в этом случае приходится кушать сырую муку, а если и ее нет, то берут корм у скота, принадлежащего курдам. Еда — это гуманитарка, пока ее не привезут, они голодают там. В армейскую палатку, в которой она живет с четырьмя детьми (еще двое родились уже там), попадает дождь осенью, снег — зимой, приходится спать в куртках. Внутрь могут зайти в любой момент и кто угодно, что найдут, все забирают, включая личные вещи. Чуть что «не так», охрана лагеря может ударить прикладом. Обращаются как со скотом.

Патимат. Фото: Сергей Строителев / специально для «Новой»

Я будто с ними там живу, в этой ситуации, каждый день, каждую минуту. Сутками сижу в группах матерей и ночью тоже. Муж мне говорит, что я скоро дурной стану от этого телефона.

Джаннет

— Моя девочка Зиярат училась в гуманитарной академии в Хасавюрте на факультете лингвистики, изучала английский и арабский языки. Я была против ее свадьбы, хотела, чтобы доучилась. Но они с женихом встречались тайком. В один день дочку мою выкрали. По нашему обычаю, если так происходит, то девушку возвращать домой не принято. Жили они вроде хорошо, построили дом, родились дети.



Джаннет. Фото: Сергей Строителев / специально для «Новой»

Помню, перед Уразой в 2015 году муж Зиярат поехал в Москву покупать машину. С машиной в итоге не сложилось, он позвонил и сказал, что едет в Турцию и хочет забрать дочку с детьми, мол, будут отдыхать до 1 сентября, ну и работа может ему какая-то подвернется. Я эту идею поддержала: дочка болела последнее время.

Из самолета дочь присылала фото, потом с парома — мол, плывут до места, где будут жить. А потом все. Связь пропала. Я чего только не думала: что паром затонул… Мы все тут убивались, вся семья с двумя детьми пропала. Начала бить во все колокола.

Потом она позвонила сама. Плакала и просила прощения. Сказала, что находится в «Исламском государстве» (запрещено на территории РФ. — «Новая»). Мы до сих пор не понимаем, что могло заставить их уехать.

Через три месяца ее муж пропал без вести, а дочку определили во вдовий дом. В 2017-м их видели в Талль-Афаре, куда их, видимо, вывезли из Мосула — я с ней не разговаривала с 2016 года. Была информация, что она опять вышла замуж второй женой, чтобы не оставаться на улице. Потом город штурмовали. До нас долетали разные слухи, в том числе и что дом, где была Зиярат с детьми, взорвали, но якобы был список с именами выживших и вроде бы в нем были имена Зиярат с детьми. Я поверила. Просто не хочу думать о худшем, иначе невыносимо.

Мне очень странно наблюдать за тем, что многие соседние с Россией страны вывозили своих жителей на родину. И Дания вывезла, и Норвегия тоже. Да, у нас в РФ тоже проделана большая работа, но ведь столько еще там девочек, с детками на руках. Их надо возвращать, пытаться делать все для этого.

Я стала часто ходить на берег реки недалеко от дома: сижу, смотрю, как вода течет, передаю все мысли туда и получаю позитивный ресурс. У моря мне беспокойно. Море меня не приняло, я все время видела дочь, которая по ту сторону звала о помощи, а речка лечит. А еще наш фруктовый сад, в котором играли мои внуки, цветы. Я прихожу туда с мыслью о том, что когда-нибудь они вновь пробегут через листву.

Гюлизар

Я даже пошучивала над Наидой, ведь она хотела поступить на программиста в университет, — говорила, что не попадет она туда. А потом смотрю — извещение пришло, что поступила. Я поразилась.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Патимат. Фото: Сергей Строителев / специально для «Новой»

—