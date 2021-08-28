 

“Помогает молитва”. Глава Башкирии рассказал, как перед встречей с Путиным у него тряслись руки от волнения

28.08.2021, 0:26, Новости дня
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Один из участников встречи попросил Хабиров дать совет, как справиться с волнением перед важными соревнованиями. В ответ чиновник рассказал свою историю.

“Три недели назад Владимир Владимирович приезжал в Башкортостан. И вот мы стоим на улице и ждем. Я вроде спокойный. Потом вижу – машины едут, такая кавалькада, всевозможные сигнальные огни. Чувствую, что начинаю волноваться. До такой степени, откровенно вам скажу, что аж руки трястись начинают. Потому что едет глава нашего государства, великий человек, человек огромного масштаба и заслуг для нашей страны, которого ты уважаешь”, – описал свое состояние Хабиров. 

По его словам, с волнением помогла справиться молитва.

“Это личное дело каждого. Мне помогает молитва. Три-четыре слова молитвы сказал, несколько раз повторил и успокаиваешься. Каждый из вас должен найти свое решение”, – заключил он. 

Контекст:

Путин встречался с Хабировым последний раз 7 августа этого года, сообщало РБК. Хабиров попросил российского главу включить Башкирию в проект экспериментального углеродного регулирования и рассказал ему о планах по привлечению инвестиций в республику.

Во время визита в Башкирию Путин приехал на открытие первой очереди завода “Цемикс” и решил встретиться с рабочими. “Новая газета” 11 августа, что три женщины, которые надели форму работников завода, были сотрудницами администрации Абзелиловского района Башкортостана

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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