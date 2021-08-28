С этого года в Украине будут выдавать электронные свидетельства о начальном образовании

“Для свидетельств о начальном образовании введена новая процедура их заказа, изготовления и получения. Весь процесс заказа, изготовления и учета свидетельств о начальном образовании будет осуществляться в электронной форме”, – говорится в сообщении.

В МОН перечислили преимущества электронных свидетельств. Благодаря им, можно будет:

обеспечить изготовление и выдачу свидетельств (их бумажных копий) в кратчайшие сроки;

избежать изготовления дубликатов утраченных документов об образовании;

быстро исправить обнаруженную ошибку в свидетельстве;

обеспечить дальнейшую цифровизацию сферы образования и уменьшить затраты на изготовление документов об образовании;

уменьшить бюрократизацию системы управления образованием.

Кроме того, такие свидетельства учитывают потребности учащихся с нарушением зрения. Но по желанию родителей таких учеников, может быть изготовлена и бумажная копия электронного свидетельства с использованием шрифта Брайля.

По желанию родителей, школа будет выдавать им бумажную копию электронного свидетельства, заверенную подписью директора школы и печатью в течение пяти дней после их обращения. Если родители потеряют бумажную копию свидетельства, они могут обратиться в школу для повторного получения документа.

Оригинал электронного свидетельства о начальном образовании будет храниться в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕДЕБО) в Реестре документов об образовании.

Результаты годового оценивания и государственной итоговой аттестации учеников будут отображаться в свидетельстве достижений, добавили в ведомстве.

Министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщал 15 августа, что новый учебный год в школах Украины 1 сентября начнется в полноформатном режиме.

Контекст:

23 сентября Кабинет Министров Украины принял постановление, согласно которому вводится цифровое свидетельство о рождении детей до 14 лет.

15 апреля правительство одобрило постановление об электронных паспортах в приложении “Дія”: электронные аналоги документов получили такую же юридическую силу, как и бумажные или пластиковые.

22 апреля Министерство цифровой трансформации Украины открыло доступ к цифровым паспортам в приложении “Дія”.

Кабмин Украины намерен ввести также электронные студенческие и ученические билеты.

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