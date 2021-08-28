С этого года в Украине будут выдавать электронные свидетельства о начальном образовании
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
“Для свидетельств о начальном образовании введена новая процедура их заказа, изготовления и получения. Весь процесс заказа, изготовления и учета свидетельств о начальном образовании будет осуществляться в электронной форме”, – говорится в сообщении.
В МОН перечислили преимущества электронных свидетельств. Благодаря им, можно будет:
обеспечить изготовление и выдачу свидетельств (их бумажных копий) в кратчайшие сроки;
избежать изготовления дубликатов утраченных документов об образовании;
быстро исправить обнаруженную ошибку в свидетельстве;
обеспечить дальнейшую цифровизацию сферы образования и уменьшить затраты на изготовление документов об образовании;
уменьшить бюрократизацию системы управления образованием.
Кроме того, такие свидетельства учитывают потребности учащихся с нарушением зрения. Но по желанию родителей таких учеников, может быть изготовлена и бумажная копия электронного свидетельства с использованием шрифта Брайля.
По желанию родителей, школа будет выдавать им бумажную копию электронного свидетельства, заверенную подписью директора школы и печатью в течение пяти дней после их обращения. Если родители потеряют бумажную копию свидетельства, они могут обратиться в школу для повторного получения документа.
Оригинал электронного свидетельства о начальном образовании будет храниться в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕДЕБО) в Реестре документов об образовании.
Результаты годового оценивания и государственной итоговой аттестации учеников будут отображаться в свидетельстве достижений, добавили в ведомстве.
Министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщал 15 августа, что новый учебный год в школах Украины 1 сентября начнется в полноформатном режиме.
Контекст:
23 сентября Кабинет Министров Украины принял постановление, согласно которому вводится цифровое свидетельство о рождении детей до 14 лет.
15 апреля правительство одобрило постановление об электронных паспортах в приложении “Дія”: электронные аналоги документов получили такую же юридическую силу, как и бумажные или пластиковые.
22 апреля Министерство цифровой трансформации Украины открыло доступ к цифровым паспортам в приложении “Дія”.
Кабмин Украины намерен ввести также электронные студенческие и ученические билеты.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет