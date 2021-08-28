Талибы потребовали от жителей Кабула сдать оружие и боеприпасы

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) уведомило жителей Кабула о необходимости в течение недели сдать оружие, боеприпасы и принадлежащие государству автомобили, сообщил телеканал 1-TV.

По имеющимся у телеканала данным, талибы пригрозили принять меры в случае отказа добровольно сдать имеющееся у населения на руках оружие, передает ТАСС.

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Через три дня после установления контроля над Кабулом талибы потребовали от мирных граждан Афганистана сдать оружие. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.