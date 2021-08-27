Высыпания, отечность и морщины: как по коже лица можно понять, от каких продуктов стоит отказаться

Кожа – не только самый большой по размерам орган, но и своеобразный индикатор, по состоянию которого мы можем своевременно узнавать о внутренних проблемах. Предлагаем взять увеличивающее зеркало и повнимательнее изучить собственный облик. Возможно, мелкие дефекты кожного покрова подскажут, какие продукты питания стоит навсегда исключить из рациона.

Общие подходы

Взаимосвязь состояния кожного покрова и любимых продуктов питания выявила и описала доктор Нигма Талиб. Ее методика быстро стала популярной, теперь под нее подстраивают свою систему питания знаменитости. Доктор установила, что то, что мы едим, сказывается на том, как мы выглядим. Она выделила 4 продукта, негативно сказывающихся на состоянии кожи. Это молоко, алкоголь, сахар и обогащенная глютеном пища.

Поклонницы молочного

Учеными доказан вред злоупотребления молочными продуктами. Конечно, в небольших количествах они полезны, но важно знать меру. Обладательниц так называемого молочного лица выдает обилие акне и прыщей в зоне подбородка, а также впалые щеки.

Дело в том, что потреблять молочные продукты можно только в детстве – в организме ребенка казеин и молочный протеин усваиваются без проблем, тогда как пищеварительная система взрослого не может похвастаться таким эффектом. При переваривании казеина выделяется гормон IGF-1, который, по мнению исследователей, провоцирует появление угрей.

Вред вина

Этот напиток негативно сказывается на внешнем виде, особенно при регулярном потреблении. Винное лицо выдают такие признаки:

Глубокие носогубные складки.Расширенные поры.Круги под глазами.

Алкоголь, в том числе вино, является причиной обезвоживания организма, из-за которого в первую очередь страдает кожа. Это не значит, что вам придется полностью отказаться от вина. Но соблюдайте меру, после каждого застолья восстанавливайте водный баланс, потребляя не менее полутора литров воды. А также пользуйтесь легкими увлажняющими кремами, которые восстановят внешнюю привлекательность кожи.

Сахар – белая смерть

Сахарное лицо присуще сладкоежкам, узнать его помогут морщинки на лбу, которые проявляются вне зависимости от возраста. Следы от прошедших угрей – постакне – также считаются признаком чрезмерного потребления сладкого.

Все дело в том, что так называемый быстрый сахар, содержащийся в конфетах и пирожных, запускает процессы гликостарения. Сахар соединяется с коллагеном, склеивая его молекулы, отчего они теряют эластичность, кожа становится менее упругой, что заметно прежде всего в зоне лба. Кроме того, на месте концентрации молекул начинаются воспалительные процессы, поэтому сахарное лицо сопровождается угревой сыпью.

Глютеновое лицо

Появление угревой сыпи на щеках и лбу говорит о том, что ваш организм перенасыщен глютеном. Стоит пересмотреть систему питания, ограничить потребление ржи, ячменя, пшеницы, а также пива.

В завершение отметим, что не стоит ограничиваться только этими правилами. Чтобы быть здоровым и привлекательным, старайтесь питаться разнообразно, пить больше жидкости. Откажитесь от быстрых диет в пользу здорового питания, рациона, обогащенного ненасыщенными жирами. Обязательно ешьте сезонные фрукты и овощи, потребляйте сбалансированные витаминные комплексы.