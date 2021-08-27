 

Мнение: Самолетопад в России – подготовка к чему?

27.08.2021, 23:48, Разное
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У нашей оппозиции, как вы знаете радость – август, самолеты падают, вот еще одна новость, но спокойно, летчики живы. Самолет, конечно, военный. Конечно, потому что слава богу не лайнер. Однако, каждый видит то – что захочет, да?

Ну, ясно понятно, у нашей оппозиии праздник, Виктор Шендерович порвет пару матрасов – это же кошмар-кошмар. Вот его любимые США облажались, но это другое – а тут проблемы у России. Без Виктора-то не решили за все эти годы.

Однако, а если подумать?

Исключаем сразу опытный ИЛ, который транспортный – ибо, как не крути, машина новая. Хотя тут же просто в экстазе были из Капиталистической Партии, на сайте "Свободная пресса" неделю радость, аж с монитора капает.

А по сути?

При Шойгу, это не новость – армия наша стала новой. Мы, так или иначе, выиграли Сирию и там инцеденты можно было по пальцам пересчитать. Предательство Турции, инцедент на "Кузнецове", трагический эпизод "Это вам за пацанов".

А тут весь август. Вот только – а мы знаем, сколько они сейчас летают?

Техника, она и в Африке техника, только наша лучше. И износ сейчас мониторят, и горючки до одного места, и механники все как на подбор.

Я не изучал, да и как это изучить, специально, но есть подозрение – что идет лютая подготовка. Отсюда падения. Налетов больше, техники летает больше, проблемы неизбежны. Это математика.

Или кто-то верит, что это злой рок, при Шойгу стало хуже или – мы опять стали загнивать?

Имхо, это "ЖЖЖ" – неспроста.

Счастья вам.

Источник: Вместе победим!



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