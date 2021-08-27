Итоги расследования Иловайской трагедии, рекорд по вакцинации и антирекорд по COVID-19 в Украине, новые медали на Паралимпиаде. Главное за день

Хроники пандемии

В Украине за сутки 26 августа выявлено 2 тыс. инфицированных коронавирусом и зафиксировано 66 летальных случаев – это наибольшие показатели с начала июня.

За эти же сутки в стране сделали 173,4 тыс. прививок от коронавируса – это новый рекорд вакцинации, сообщили в Минздраве.

По прогнозам главного санитарного врача Украины – замминистра здравоохранения Игоря Кузина, пандемия коронавирусной инфекции из-за мутаций будет продолжаться еще как минимум несколько лет. Он отметил, что в Украине пока не планируют вводить бустерные (третьи) дозы вакцины, стратегия Минздрава – ревакцинация через год.

Минцифры завершило бета-тестирование COVID-сертификатов в “Дії”, теперь их могут получить все украинцы.

Война в Украине

На Донбассе 27 августа погиб украинский военный.

В Офисе генпрокурора рассказали о результатах расследования Иловайской трагедии. По результатам следствия, вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) заранее спланировали вероломное убийство украинских военных в Иловайском котле в августе 2014 года. Ответственность за это в Офисе генпрокурора возлагают на четырех российских генералов.

Прокуроры также выявили ряд нарушений со стороны украинского командования – но прямой причинно-следственной связи между действиями украинских командиров и потерями в Иловайском котле не нашли. Расследование действий украинского командования еще не завершено.

Ситуация в Афганистане

Количество жертв теракта в Кабуле выросло до 170 человек, раненых – около 200. При этом в Пентагоне уточнили, что террорист-смертник и взрыв был только один, у ворот аэропорта, а не два, как сообщалось ранее.

Президент США Джо Байден приказал атаковать объекты боевиков ИГИЛ после теракта в Кабуле. По его словам, пока нет доказательств сговора между ИГИЛ и “Талибаном”, но это не означает, что он доверяет талибам.

По оценке США, с 14 августа из Афганистана эвакуировали 104 тыс. человек.

Паралимпиада в Токио

По итогам третьего дня Паралимпиады 2020 Украина остается в топ-10 медального зачета и занимает четвертую позицию по общему количеству наград с 22 медалями.

27 августа золотые медали выиграли украинки Марьяна Шевчук (пауэрлифтинг, до 54 кг) и Анна Стеценко (плавание, 400 м вольным стилем).

Серебро получили Владислав Белый (легкая атлетика, метание копья), Сергей Клипперт (плавание, 100 м на спине), Екатерина Денисенко (плавание, 100 м на спине), Андрей Трусов (плавание, 200 м, комплексный стиль), Кирилл Гаращенко (плавание, 400 м, свободный стиль) и Анастасия Москаленко (легкая атлетика, метание булавы). Женская сборная Украины по фехтованию выиграла серебряную награду в командном первенстве.

Бронзу выиграли Юлия Павленко (легкая атлетика, прыжки в длину), Егор Дементьев (велоспорт, гонка преследования), Юлия Иваницкая (дзюдо, до 48 кг) и Наталья Николайчик (дзюдо, до 52 кг).

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