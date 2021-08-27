Свитолина вышла в финал турнира WTA в Чикаго. Костюк проиграла

Соперницы провели на корте 2,5 часа. В решающем сете Свитолина оформила брейк в первом гейме и на двойной ошибке реализовала матчбол в девятом, пишет издание.

Свитолина проведет первый финальный поединок в текущем сезоне с победительницей матча между 68-й ракеткой мира Ализе Корне (Франция) и 88-й ракеткой мира Варварой Грачевой (Россия).

Другая украинская теннисистка Марта Костюк остановилась в четвертьфинале турнира в Чикаго. В трех сетах она уступила Грачевой, сообщило Общественное. Марта должна была завершить матч с россиянкой днем ранее, однако его перенесли.

Всего теннисистки провели на корте 2 часа и 42 минуты. За это время, украинка, занимающая 56-е место в рейтинге, выполнила подачи навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-поинта, сообщил XSPORT.ua.

Контекст:

Chicago Women’s Open проходит на хардовом покрытии с 22-го по 28 августа. Призовой фонд турнира составляет $235 тыс.

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