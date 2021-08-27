 

В Кировской области онкологи удалили опухоль яичника размером 40 см

27.08.2021, 23:28, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВрачи Кировского центра онокологии и медицинской радиологии удалили у пациентки образование размером 40 см и весом более семи килограммов, такие операции здесь проводятся ежемесячно.

В Кировский центр онкологии и медицинской радиологии поступила женщина из Верхнекамского района с жалобами на ухудшение аппетита и быструю насыщаемость. Изначально у пациентки диагностировали объемное кистозно-солидное образование в брюшной полости. После перевода в Центр онкологии женщине провели необходимое дообследование и подготовили к операции.

По словам заведующего отделением №8 Центра онкологии и медицинской радиологии Романа Головина, у специалистов больницы были сомнения по поводу принадлежности опухоли к органам желудочно-кишечного тракта.

«Перед операцией мы проконсультировались с онкологами-гинекологами нашего центра. Было установлено, что образование исходит из яичника. Мы выполнили оперативное лечение в объеме экстирпации матки с придатками, то есть полностью удалили их, после чего отправили материал на проведение гистологического исследования. На сегодняшний момент пациентка находится в отделении в удовлетворительном состоянии», – приводятся на сайте правительства области слова Головина.

Во время операции врачами было удалено образование размером 40 сантиметров и весом более семи килограммов. Сейчас женщина проходит период восстановления, по результатам гистологического исследования врачами будет определена дальнейшая тактика лечения. Такие операции ежемесячно проводятся в онкологическом отделении №3 Центра онкологии.

«В нашей практике довольно часто встречаются образования яичников больших размеров, как правило, они бывают доброкачественные, но это не говорит о том, что они безопасны для жизни. В любой момент такая опухоль может лопнуть и привести к экстренному оперативному вмешательству. На этой неделе мы также удали большую опухоль с подозрением на злокачественное новообразование молодой девушке. Так как пациентка находится в репродуктивном возрасте, во время операции было принято решение провести срочное гистологическое исследование. После получения заключения о том, что это доброкачественное новообразование, мы выполнили органосохраняющую операцию», – отметила заведующая онкологическим отделением №3 Ксения Чагина.

Отметим, что Центр онкологии и медицинской радиологии – это единственное медицинское учреждение, которое имеет возможность проведения интраоперационных гистологических исследований.

«Наши специалисты всегда настроены на проведение органосохраняющих операций, но, к сожалению, такое не всегда возможно. Чем крупнее образование, тем больше вероятность, что вместе с ним придется удалить и весь орган, именно поэтому надо вовремя обращаться к врачам. Вовремя обнаруженное заболевание в большинстве случаев легко поддается лечению и контролю, а также позволяет сохранить орган», – рассказал главный врач Центра онкологии и медицинской радиологии Сергей Бакин.

Как отметил первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, в Центре онкологии и медицинской радиологии работает коллектив высококлассных специалистов.

«В Центре онкологии сформирована сильная врачебная команда онкологов, обладающих высокой компетенцией. Благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение», в рамках которого проведено масштабное переоснащение Центра современной медицинской техникой, учреждение вышло на новый уровень оказания медицинской помощи при злокачественных новообразования», – подчеркнул Курдюмов.



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