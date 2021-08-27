При пожаре в реанимации больницы Ярославля погибли три человека

В результате пожара в реанимационном отделении в больнице в Ярославле погибли три человека, сообщили в экстренных службах.

«По предварительной информации, в реанимационной палате загорелся матрас. В результате погибли трое пациентов, находящиеся на аппарате ИВЛ», – приводит ТАСС слова источника в экстренных службах.

«В результате пожара произошло отключение электричества. В связи с этим аппараты ИВЛ перестали работать, три человека которые были к ним подключены, умерли», – сообщил источник в экстренных службах.

«В 22.05 [поступило] сообщение о том, что горел матрас в больнице по адресу: улица Маяковского, дом 61. Он был потушен до прибытия подразделений», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области. Там также рассказали, что после начала пожара из больницы эвакуировали 76 человек.

Напомним, 9 и 12 мая 2020 года произошли пожары в больницах Москвы и Петербурга, погибли семь пациентов. Предварительно, причиной возгорания стали аппараты ИВЛ «Авента-М», которые производит Уральский приборостроительный завод (УПЗ). В июле 2020 года УПЗ возобновил поставки новых аппаратов ИВЛ «Авента-М» по заключенным контрактам. Росздравнадзор выдал обновленное регистрационное удостоверение на данную медтехнику. В сентябре Арбитражный суд Свердловской области оштрафовал УПЗ на 100 тыс. рублей из-за несоблюдения производственного контроля при производстве ИВЛ.