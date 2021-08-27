Три орешка и свеча: на Ореховый Спас проводим обряды на процветание, гадаем на суженого, заговариваем удачу

Ореховый Спас на Руси праздновали 16 августа. Сейчас, по новому стилю, – это 29 августа. У этого праздника есть и другие названия. Речь идет о Третьем Спасе, Хлебном Спасе и Спасе на Холсте. Он, как и все Спасы, посвящен Иисусу Христу. А в народе Ореховый Спас связан с окончанием сбора урожая. В этот день принято проводить обряды с орехами и хлебом, чтобы привлекать любовь, удачу, богатство и защищаться от злых сил.

Несложный обряд для защиты и удачи с тремя орехами и свечой

Известно, что орех представляет собой довольно прочную структуру, созданную природой. И чтобы ее разрушить, нужно сильно постараться. Именно по этой причине орехи и используют в различных обрядах и ритуалах, произнося над ними заговоры, делая из них талисманы и обереги.

Для одного из таких обрядов нужно пойти в лес и нарвать там орехов. Но если такой возможности нет, попросите сделать кого-то из знакомых или же просто приобретите их на рынке или в магазине. Чтобы произнести над ними заговор на защиту и удачу, берут одну свечку и три орешка. Для начала зажигают огонь, берут в руки первый из плодов и несколько раз проводят им по пламени свечи, после чего произносят:

Пусть буду сильным, как орех, нерушимым будет мой успех. Орехи набираю, защиту обретаю.

После этого берут второй орех и делают с ним то же самое, но слова при этом будут уже другими:

Огнем благословляю, себя на истинный путь наставляю. Пусть не сойду с него я впредь, в любой беде смогу я уцелеть.

Затем процедура также повторяется и с третьим орехом со следующим заклинанием:

Любовь и дружбу укрепи, чужое сердце растопи. Дай мне силу, дай мне веру, чтоб все в жизни было в меру.

По завершении ритуала орехи есть не нужно. Их кладут либо в сумку, либо в машину и они служат защитой и притягивают удачу в течение нескольких месяцев.

Ритуал с семью орехами на привлечение денег и удачи

Нужно взять семь орехов из последнего урожая. Их вид совсем не имеет значения. Можно воспользоваться любыми – грецкими, лесными, теми, что растут поблизости. Положить каждый из них в отдельный мешочек. Он должен быть из натуральной ткани, такой как хлопок или лен. Предлагаемый заговор нужно читать над каждым из орехов:

Мать-Земля вас родила, красное солнышко согрело, буйные ветра стороной обошли, чистые дожди силой наполнили. Я урожай собрал/собрала, удачу и деньги к себе привлек/привлекла. Да будет так!

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Мешочек следует спрятать подальше от посторонних глаз и хранить в течение одного года.

Талисман, способствующий материальному благополучию

Чтобы сделать талисман на финансовое благополучие, нужно отправиться в лес и найти на кустах лесного ореха сросшийся двойной плод. А еще лучше, если это будут сразу три ореха. Срывают его обязательно левой рукой. Заговор нужно произносить именно тогда, когда счастливый орех срывается:

Пусть счастливый орех станет для меня оберегом, принесет удачу и денег целую телегу.

Принеся талисман домой, следует положить его в такое место, где он будет наиболее близок к вашему кошельку. При желании его можно всегда носить с собой в сумке.

“Хлебный” обряд для тех, кто хочет укрепить семейные отношения

Для проведения данного ритуала потребуется испечь хлеб или же пирог. Заговор повторяется в то время, когда замешивается тесто, когда каравай ставится в духовку и когда он достается из нее. Он состоит из таких слов:

Как хлебу колосом не стать, так и семью мою не разрушить! Да будет так, так тому и быть.

Этим хлебом следует попотчевать своих чад и домочадцев. При этом ни в коем случае нельзя выбрасывать оставшиеся крошки. В противном случае достаток в семье может быть утерян. Из хлебных корочек и кусочков делают оберег. Для этого их заворачивают в ткань из льна или хлопка, из других натуральных материалов и хранят в укромном месте. Можно положить оберег за икону. Он будет укреплять семью и притягивать в дом благополучие.

Простой заговор на процветание

29 августа нужно выбраться на природу – в поле или в лес. Там взять в руки семь орехов, которые желательно предварительно собрать самому. Их требуется по одному бросать на землю и приговаривать:

Возвращаю вас Земле, чтобы получить благословение. Отдаю вас в руки матушке-природе. Прошу дать мне финансовую удачу да мысли в нужную сторону направить, дабы не сошел/не сошла я с выбранного мною пути ни при каких обстоятельствах. Отдаю дары природе, чтобы желания мои исполнились, а деньги не пропали – ни сейчас, ни завтра. Аминь.

Обряд на любовь

На Ореховый Спас угостите орехами побольше людей. Хорошо приправить их медом. Когда ваш дар будет принят каким-ибо человеком, произнесите про себя такие слова:

У тебя прибудет, у меня не убудет. Меняю добро на любовь. Ты для меня удачу приготовь.

Если любимый человек уже имеется, то для укрепления любовного чувства орехами угощают свою вторую половину и также про себя произносят заклинание:

Ореховый Спас, дай любви нам про запас. Чтоб любовь не увядала, никуда от нас не убегала.

Гадание на орехах для девушек

Оно характерно для праздника Ореховый Спас. Девушки в старину гадали на будущее и на суженого. Для этого они брали орех и съедали его.

Если он оказывался вкусным, надеялись на скорую взаимную любовь.Если орех был горьким, предстояло пережить измену.Если попадался неспелый плод, ждали важных новостей.Если орех бы гнилым или пустым, грозила беда.