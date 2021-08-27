Мнение: Нужны ли Шойгу казанские самолеты?

Шойгу прилетел в Казань. И сходу «проинспектировал ход модернизации стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-22М3, которой в рамках оборонного заказа занимаются на Казанском авиационном заводе имени Горбунова» ( цитата отсюда).

Этот тот самый оборонный заказ, по которому в феврале этого года Минобороны подало иск к авиастроительной компании «Туполев» с требованием вернуть 5 458 038 786,79 рубля за нарушение сроков выполнения работ. И этот иск был частично удовлетворен две недели назад,12 августа…

Еще в 2018 году писал, что в 2016 году была принята программа возобновления производства самолетов стратегической авиации Ту-160М2, которая предусматривала выпуск до 2035 года пятидесяти машин этого типа. В январе 2018 года, в ходе своего визита на казанский завод КАПО Путин подкорректировал громадье планов, заявив, что до 2027 года будут построены десять бомбардировщиков…

И уже тогда, в 2018 году специалисты сомневались в целесообразности возобновления производства Ту-160…

Вот мнение одного из экспертов, высказанное, повторюсь, еще в 2018 году:

– Выпуск Ту-160 был прекращен еще в 1992 году. С тех пор в КАПО вышло на пенсию или уволилось большинство инженеров, осуществлявших выпуск Ту-160, были разрушены стапели, на которых самолет производился. То же самое произошло и с его двигателями НК-32.

– Но это слабый аргумент. Начало 90-х — это такое время, когда было не до самолетов…

— Хорошо, давайте вспомним историю создания Ту-160 и возможности применения этого бомбардировщика в современных условиях. Ни для кого не секрет, что прототипом Ту-160, разработка которого началась в 70-х годах, был самолет США B-1А с максимальной проектной скоростью 2200 км/ч. Но в процессе разработки американские специалисты решили, что преодолевать средства ПВО лучше на предельно малых высотах и на дозвуковых скоростях. Отказ от сверхзвуковых скоростей позволил увеличить боевую нагрузку за счет использования внешних подвесок. В итоге США начали производить вариант B-1B с максимальной скоростью полета 1300 км/ч, взлетной массой 216 тонн и длиной 45 метров.

— А СССР ответил самолетом с большей скоростью и большей грузоподъемностью?

— Действительно, максимальная скорость Ту-160 — 2200 км/ч, масса самолета 275 тонн, но при этом максимальная боевая нагрузка у Ту-160 оказалась несколько меньше, чем у B-1B. И по радиолокационной заметности Ту-160 уступает американскому аналогу.

— Но зато у Ту-160 больше скорость…

— Да, это вроде бы преимущество. Но любой самолет стратегической авиации (СА) большую часть маршрута пролетает на дозвуковой скорости, на высотах порядка 10 км. У того же Ту-160 полет на максимальной скорости в несколько раз увеличивает расход топлива. Кроме того, увеличение мощности двигателей ведет и к увеличению заметности самолета в инфракрасном диапазоне излучения локаторов (ИК-диапазон относится к теплопеленгаторам, а не РЛС. — И. М.).

— И это значит, что Ту-160 становится более уязвимым для средств ПВО?

— Вот именно! Инфракрасное излучение на сверхзвуковых скоростях становится настолько сильным, что истребители, получив информацию от подразделений ПВО о районе, в котором обнаружен Ту-160, подлетая к бомбардировщику, даже не включая собственную бортовую РЛС, могут приблизиться к Ту-160 на расстояние, с которого возможно атака. При этом экипаж бомбардировщика может даже не узнать о начале атаки.

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В общем, недоумеваю, зачем Шойгу прилетев в Казань, отправился на КАПО? Зачем забрался в пилотскую кабину Ту-160?

Вполне мог ограничиться запуском строительства военного госпиталя и посещением выставки своих работ. Тем более, что и повод появился. Сегодня Шойгу стал почетным художником Союза художников декоративно-прикладного искусства….

Шойгу – не дурак, не может не понимать, что современной армии не очень-то нужны самолеты Ту-160. Но сказать об этом перед выборами он, понятное дело, не может…

На снимках:

Сергей Шойгу на на авиационном заводе в Казани 27 августа 2021 года, фотография отсюда

Сергей Шойгу в пилотской кабине Ту-160,фтография отсюда.

Владимир Путин на авиационном заводе в Казани, январь 2018 года, фотография отсюда

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