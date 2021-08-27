Байдена предупредили о возможном новом теракте в Кабуле – CNN

Соединенные Штаты принимают максимальные меры защиты войск в кабульском аэропорту, следующие несколько дней для американской миссии в Афганистане будут самыми опасными, сказал чиновник.

Американские генералы подтвердили Байдену наличие ресурсов, которые необходимы для эффективной работы, сообщил CNBС.

Байден поручил государственному секретарю США Энтони Блинкену продолжить диалог с международными партнерами, чтобы граждане третьих стран и афганцы с визами могли покинуть страну после того, как США завершат военное присутствие, заявили в Белом доме.

Командование войск США проинформировало Байдена и Харриса “о планах разработки целей ИГИЛ-К (Вилаят Хораса, отделение террористической группы “Исламское государство”, действующее в Афганистане и в Пакистане)”, отметил источник CNN.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что поначалу в аэропорту Кабула царил хаос и были отменены все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

Пресс-секретарь “Талибана” Забихулла Муджахид говорил 25 августа, что талибы хотят, чтобы вывод иностранных войск и эвакуация завершились до 31 августа. После этого они “займут другую позицию”, заявил он, сообщает Sky News. Еще 17 августа представитель “Талибана” Сухаил Шахин говорил, что группировка не будет атаковать военнослужащих США, но те обязаны покинуть Афганистан до 11 сентября.

25–26 августа США и Великобритания предупреждали о возможном теракте в аэропорту Кабула и призывали своих граждан не находиться там. Ряд стран начали сворачивать эвакуацию. Однако, несмотря на предупреждения, 26 августа у ворот аэропорта оставались толпы людей, сообщало агентство Reuters.

26 августа в Кабуле произошел теракт. У аэропорта Кабула террорист-смертник подорвал бомбу, началась стрельба. Изначально Пентагон сообщил о двух взрывах – у ворот аэропорта и возле отеля неподалеку – и двух смертниках, но 27 августа опроверг эту информацию, заявив, что взрыв был только один.

В США официально подтвердили гибель 13 своих военных и ранение еще 18. По состоянию на 27 августа количество погибших в результате атаки в Кабуле достигло не менее 170 человек

В Пентагоне считают ИГИЛ ответственным за атаку. Группировка взяла на себя ответственность за взрыв у ворот аэропорта и стрельбу.

Байден сказал, что пока нет доказательств возможного сговора между талибами и ИГИЛ, но подчеркнул, что не верит “Талибану”.

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