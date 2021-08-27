СБУ разоблачила схему хищения более миллиона гривен. Деньги выделили на ремонт дорог после наводнения

“Подрядчик не выполнил аварийно-восстановительные работы в полном объеме, что позволило присвоить бюджетные средства в размере 1,3 млн гривен”, – отметили правоохранители.

По предварительной информации силовиков, к схеме причастно должностное лицо, которое осуществляло технический надзор.

Соглашение на капремонт поврежденной дороги подписали должностные лица одного из сельских советов Черновицкой области. Стоимость работ по договору составляла более 5,5 млн гривен. Согласно заключению судебной строительно-технической экспертизы, работы выполнили не в полном объеме. Это позволило присвоить деньги, подчеркнули в СБУ.

Одному из подозреваемых сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Первая статья предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества. Вторая – лишение свободы от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (4250 – 12 750 гривен).

Контекст:

В июне прошлого года из-за интенсивных осадков на западе Украины произошло подтопление автодорог и домохозяйств в пяти областях: Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской. Самая сложная ситуация была в Ивано-Франковской области, где погибло три человека.

В результате наводнения был подтоплен 14 471 дом. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что это наводнение превзошло масштабы паводков 2008 года.

Кабинет Министров Украины 25 июня прошлого года выделил на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации 672 млн грн.

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