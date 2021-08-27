 

Спад смертности от COVID-19 зафиксирован в Москве и Петербурге

27.08.2021, 22:34, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаСущественное снижение смертности от COVID-19 произошло в августе в ЦФО, в том числе в Москве и Московской области, в Северо-Западном федеральном округе, в том числе в Петербурге и Ленинградской области, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Вице-премьер напомнила, что существенный всплеск заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в РФ начался в июне и продолжается «по результатам последней недели в десяти регионах». Она также сообщила, что в июле смертность в годовом измерении, по данным Росстата, выросла на 18,6%, весь прирост связан с коронавирусом, передает «Интерфакс».

«За прошедшие дни августа, по оперативным данным, по сравнению с аналогичным периодом июля текущего года смертность в РФ остается на прежнем уровне, – добавила вице-премьер. – При этом существенное снижение смертности от новой коронавирусной инфекции произошло в августе текущего года в ЦФО, в том числе в Москве и Московской области, в Северо-Западном федеральном округе, в том числе в Санкт-Петербурге и Ленинградской области». «Указанная динамика складывается в связи с увеличением охвата населения вакцинацией», – отметила вице-премьер.

Ранее Голикова назвала число полностью и частично вакцинированных россиян. Также в пятницу представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович не исключила снижения смертности от COVID-19 в РФ в ближайшее время.



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