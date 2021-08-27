Кириенко: Творческий потенциал людей стал неисчерпаемым ресурсом

«Творческий потенциал людей является не новой нефтью, а неисчерпаемым ресурсом», – считает первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. В пятницу он выступил на пленарном заседании «Россия в Год креативной экономики» в столичном парке Горького в рамках «Российской креативной недели».

«Креатив – это пространство равных возможностей, поскольку каждый человек талантлив», – сообщил Сергей Кириенко. Так он ответил на тезис модератора дискуссии – гендиректора ТАСС Сергея Михайлова о том, что креативность находится в главном фокусе внимания государства.

Кириенко добавил, что раскрытие потенциала зависит от самого человека, от компании, в которой он работает, от места проживания и от властей страны. Он напомнил, что в прошлом году много говорилось об отсутствии системы грантовой поддержки за пределами некоммерческих организаций. В итоге президент Владимир Путин услышал запрос индустрии и принял фундаментальное решение создать Президентский фонд культурных инициатив, «куда попадают все креативные индустрии».

«Там сняты все ограничения», – отметил Кириенко, добавив, что уже в этом году президентом выделено 3,5 млрд рублей на реализацию профильных проектов, а на следующий год запланировано выделить 8 млрд.

Также представитель администрации президента сообщил, что на поддержку креативных индустрий в РФ запланировано в общей сложности около 40 млрд рублей в качестве грантов. Проекты, которые получат финансирование, должны быть определены в сентябре. «Где-то 35–40 млрд рублей – это грантовая поддержка, которую государство дает представителям креативных индустрий. Это крайне серьезная история», – сказал Кириенко.

Кроме того, глава государства поручил увеличить финансирование Фонда кино.

«Время креативных индустрий, когда способность мыслить нестандартно становится главным конкурентным преимуществом, – это время России», –

подчеркнул Кириенко, напомнив о способности россиян придумывать нестандартные решения в самых сложных ситуациях.

Участвовавший в дискуссии мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил готовность поддерживать проекты креативной отрасли, в том числе создавать все возможности для развития дизайна, искусства и индустрии кино, поскольку креативная индустрия стала неотъемлемой частью экономики мегаполиса.

Комментируя предложения основателя фонда поддержки современного искусства «Винзавод» Софьи Троценко по развитию креативных пространств, он напомнил, что в Москве будут реконструированы около 130 промышленных зон, где разместятся в том числе и креативные кластеры.

Отдельно градоначальник коснулся нашумевшей скульптуры «Большая глина №4» работы швейцарского специалиста Урса Фишера, установленной на Якиманке на Болотной набережной. По словам Собянина, изваяние продолжит стоять в центре столицы до следующего года, а потом «будет востребовано в другом городе мира».

«Скульптура появилась с целью привлечь внимание к расположенному рядом культурному центру, построенному вместо бывшей ГЭС-2 на Болотной набережной благодаря усилиям Леонида Михельсона. Теперь здесь располагается пространство арт-фонда V-A-C. Это объект мирового уровня. Вот поверьте. Ничего подобного в ближайшие десятилетия не вводилось», – сообщил мэр Москвы.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов указал, что в следующем году в Калининграде откроется крупная арт-резиденция. Также в городе восстанавливается комплекс зданий Кенигсбергского пивоваренного завода «Понарт», основанного в 1839 году, где будут располагаться в том числе студии гейм-дизайна. «Отдельно мы поддерживаем киноиндустрию, компенсируя 20% затрат тем, кто снимает у нас кино. А если они попадают на «Мультиплекс», Ivi или Okko, то могут добрать до 40% компенсации», – добавил глава региона.

Также участники дискуссии отметили, что если раньше крупные игроки сырьевого бизнеса вкладывали средства в креативную индустрию в рамках меценатства, то сейчас вложения стали инвестициями, дающими добавленную стоимость и бренду компаний.