 

США отказались признавать власть талибов в Афганистане

27.08.2021, 22:34, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаСоединенные Штаты и их союзники в ближайшее время не собираются признавать за радикальным движением «Талибан» (запрещено в России) какой-либо законный статус после захвата власти в Афганистане, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Думаю, должно быть предельно четкое понимание, что нет никакой спешки в признании [запрещенного в РФ движения «Талибан»] в любом качестве Соединенными Штатами или любыми международными партнерами», – приводит слова Псаки ТАСС.

В свою очередь руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс отметил, что США видели ряд позитивных и конструктивных сигналов со стороны «Талибана» (движение запрещено в России), но о возможности признания режима талибов в качестве властей Афганистана пока говорить рано.

«Что касается вопроса признания, то <…> мы на регулярной и постоянной основе контактируем с нашими союзниками и партнерами по всему миру, чтобы это обсуждать», – добавил руководитель пресс-службы Госдепартамента США.

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.

В четверг ситуация в Афганистане обострилась. В результате взрывов у аэропорта в Кабуле погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. В результате терактов в Кабуле также погибли не менее 28 талибов. Кроме того, жертвами терактов стали 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения

Граждан РФ в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России). Посол РФ назвал теракт в Кабуле «следствием хаоса и бардака», который установился там с момента начала эвакуации американскими военными.



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