Мнение: Талибы и российское оружие, ИГ в Афганистане и Байден про уход США из Вьетнама

1. Приход к власти талибов (завротор) уже начал влиять на российскую экономику:

Россия получила новые заявки на покупку оружия от стран Средней Азии на фоне ситуации в соседнем Афганистане. Об этом на форуме «Армия-2021» заявил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, передает РИА Новости.

По его словам, продать просят вертолеты, стрелковое оружие и современные системы охраны границ. Эти заявки отрабатываются. Михеев подчеркнул, что Россия готова помочь партнерам в Средней Азии адекватно реагировать на возникающие угрозы.

https://lenta.ru/news/2021/08/26/prodaite/

По-видимому, это следует расценивать и как признак усиления политического сближения стран Средней Азии с Россией. Соседи Афганистана боятся бородачей, и их желание подстраховаться вполне объяснимо.

2. В худшем сценарии смена власти в Афганистане всё же принесёт нам гораздо больше проблем, чем выгод. Недавние теракты в Кабуле, ответственность за которые взяла на себя ИГ (торгазавр) заставляют лишний раз опасаться, как бы Афганистан не стал новой Сирией образца 2014-2015 годов.

Россия навела порядок в Сирии, прогнав выкормленных американцами боевиков, что принесло нам значительные выгоды, однако это не значит, что России нужно теперь лезть в каждую горячую точку на планете:

https://lenta.ru/news/2021/08/27/afghbattleroyale/

Афганистан может превратиться в поле боя между Исламским Государством (ИГ, запрещенная в России организация) и движением «Талибан» (запрещенная в России организация). Об этом в интервью газете Messaggero заявил бывший итальянский посол в Пакистане и координатор миссии НАТО в Кабуле Стефано Понтекорво (Stefano Pontecorvo).

«Что касается аэропорта, я полагаю, пока что это единичный эксцесс. Однако у меня есть опасения, что в среднесрочной перспективе Кабул может стать полем битвы между “Талибаном” и ИГ», — заявил Понтекорво, комментируя обстоятельства теракта. Он рассказал, что по линии спецслужб талибам передали информацию о готовящихся взрывах. Итальянский дипломат уверен, что основная цель терактов со стороны ИГ — напомнить о себе. Также он полагает, что взрывы и убийства никого в Афганистане не шокировали: «это почти образ их жизни, афганцам к ним не привыкать».

В отношении способности талибов подавить подполье ИГ Понтекорво настроен крайне скептически. «Здесь рухнула вся институциональная структура. Талибы пытаются ее восстановить, но на это потребуется время. У них попросту нет достаточного количества людей для контроля над территорией», — отметил дипломат, добавив, что страны НАТО ждут от талибов надежного контроля над Афганистаном и стабильности.

3. Для нынешнего президента США сдавать американские позиции и кидать союзников дело привычное. Кримсональтер пишет:

https://t.me/crimsondigest/1325

Угадайте, кто сформулировал вот эту схему поведения Америки (т.е. Сияющего Града на Холме, Бастиона Морали и Демократии, Защитницы Свободы по Всему Миру ™)

«Может быть я самый безнравственный сукин сын в этой комнате… Мне уже надоело слышать о морали, о нашем моральном долге. В какой-то момент вы неспособны выполнять моральные обязательства по всему миру». // Цитата по Яну Бремеру.

Это Джо Байден сказал. Только не Джо Байден – президент США про Афганистан 2021 года, а сенатор Джо Байден про Сайгон, когда он выступал за то чтобы оставить во Вьетнаме про-американских вьетнамцев, со всеми вытекающими для них последствиями.

Правда надо отдать должное Байдену – он эволюционировал. Во Вьетнаме он предлагал оставить на съедение оппонентам только вьетнамцев, которые сотрудничали с США. В афганском случае, они уже смогли наплевать даже на собственных сограждан (как минимум несколько тысяч американцев, настоящих, с паспортами и т.д.), которых никто не считал, особо не вывозил, не предупреждал как следует…

Что ж, по крайней мере господин Байден последователен. Но вот оставшимся союзникам США, – или тем, кто считает себя таковыми, – стоит задуматься.