Они придумали «иноагентов»

Где избираются депутаты, законы которых уничтожают «Дождь», «Важные истории» и другие российские медиа.

С того момента, как был принят закон, вводящий понятие «СМИ-иноагент», прошло почти четыре года. За это время в реестр были внесены десятки средств массовой информации. Спустя короткое время в этот же закон внесли поправки, которые позволяли признать «иноагентами» и отдельные физлица. Чем занимаются авторы законов, позволяющих уничтожать российские независимые СМИ сейчас.

Бывший ведущий ряда информационно-политических передач и общественно-политических ток-шоу на Первом канале, депутат седьмого созыва Госдумы Петр Толстой, который был автором инициативы по внесению физлиц в реестр «иноагентов», снова идет в Думу. Толстой баллотируется по Люблинскому одномандатному избирательному округу Москвы.

«Я подал документы по Люблинскому округу в депутаты Госдумы. Считаю, что нам много удалось сделать. Семьи, которые живут на юго-востоке Москвы, видят, как изменился город, как изменилась их жизнь. Хочу сказать два слова о тех, кого принято ругать. О чиновниках. В момент, когда мы столкнулись с опасностью, власти Москвы сделали очень много для людей», — объяснял Толстой свое желание идти на выборы.

Отвечать на вопросы «Новой» о своем отношении к внесению в реестр «иноагентов» крупного телеканала, издания «Важные истории» и семерых его журналистов Толстой не стал. Его пресс-секретарь объяснила это загруженностью депутата.

Председатель комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, который внес проект поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ), предусматривающий штрафы до 5 млн рублей за нарушение закона о СМИ-«иноагентах», также планирует идти на предстоящие выборы в качестве кандидата в депутаты Госдумы. Он вошел в свердловскую тройку «Единой России». Крашенинников баллотируется в Думу в шестой раз.

Председатель комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Фото: РИА Новости

Отвечать на вопросы «Новой» о последних внесенных в реестр СМИ Крашенинников также отказался.

Андрей Клишас, который вместе с Толстым стал соавтором инициативы по признанию физлиц «иноагентами», с 2012 года является представителем правительства Красноярского края в Совфеде и никуда не избирается.

В 2020 году Клишас вошел в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. Также Клишас стал автором ряда громких законопроектов: закона о наказании за надругательство над флагом и гимном; пакета федеральных законов о недостоверных новостях; закона о «суверенном интернете».

Член Совета Федерации от Красноярского края Андрей Клишас. Фото: РИА Новости

Автор инициативы по признанию «иноагентами» обычных россиян Леонид Левин из седьмого созыва Госдумы ушел на новую должность — теперь он заместитель руководителя аппарата правительства. На выборы в Думу восьмого созыва Левин не идет.

«Но я хотел бы, говоря о данном законопроекте, еще раз напомнить причины его появления: это продолжение создания зеркальных мер в ответ на события, произошедшие два года назад, когда Russia Today и агентство Sputnik в США были признаны «иноагентами» благодаря американскому законодательству об «иноагентах». У нас этих норм не было — и для нас в этой связи было необходимо реагировать и создать нормы для исполнительных органов власти, чтобы в случае подобного рода действий была возможность принятия зеркальных мер. Именно поэтому и появился закон об иноСМИ-«иноагентах», где были только юридические лица. После чего 10 ресурсов были признаны Минюстом иноСМИ-«иноагентами». Но признаны — это не значит заблокированы, они продолжают работать, их деятельность никоим образом не нарушена», — сказал Левин «Новой».

Заместитель руководителя аппарата правительства Леонид Левин. Фото: РИА Новости

При этом после признания «иноагентом» «Медуза» (признано Минюстом СМИ, выполняющим функции «иностранного агента») лишилась части доходов от рекламы, потому что российские компании боятся сотрудничать со СМИ-«иноагентами», и была вынуждена сократить штат. Издание VTimes (признано Минюстом СМИ, выполняющим функции «иностранного агента») и вовсе было вынуждено закрыться.

Депутат Думы Василий Пискарев, который также выступил автором поправок к законопроектам об «иноагентах», снова планирует баллотироваться в Госдуму. Помимо закона об «иноагентах», он внес изменения в закон о запрете российским гражданам и юридическим лицам в любой стране мира принимать участие в работе иностранных неправительственных организаций (НПО), признанных в РФ «нежелательными».

В этом году Пискарев победил в праймериз «ЕР» по списку от Мордовии и надеется вновь заседать в Думе. В должности депутата Пискарев несколько раз попадал в скандалы:

например, 23 марта 2021 года Пискарев отсутствовал в зале заседания, но голос от его имени «за» был подан по двум законопроектам.

Депутат Госдумы Василий Пискарев. Фото: РИА Новости

«Телеканал «Дождь» (Минюст внес телекомпанию в реестр иностранных агентов. — Ред.) неоднократно попадал в поле зрения Комиссии*, материалы поступали к нам от различных организаций и граждан. В частности, месяц назад мы рассмотрели и направили в компетентные органы обращение одной из российских НКО. Как видите, реакция регулятора последовала, — комментировал Пискарев признание «Дождя» «иноагентом». — Это не препятствует свободе слова, но поможет людям лучше ориентироваться в информационном пространстве».

Фариза Дударова

СПРАВКА «НОВОЙ»

Впервые в российском законодательстве понятие «иноагент» появилось в 2012 году, когда группа депутатов Госдумы во главе с единороссом Александром Сидякиным вынесла на обсуждение поправки в закон о «Некоммерческих организациях». Депутаты предложили признавать «иностранными агентами» те НКО, которые занимаются политической деятельностью и «получают зарубежное финансирование». Сидякин тогда говорил, что поправки «никоим образом не запрещают деятельность и не ущемляют в правах неправительственные организации, а призваны обеспечить публичность их функции «иностранного агента» и сделать данные сведения открытыми для российских граждан».

Сам Александр Сидякин после ряда скандалов ушел из Госдумы в администрацию главы Республики Башкортостан, а закон об «иноагентах» продолжил ужесточаться.

29 сентября 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, который вносил изменения в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Первые поправки должны были только разрешать досудебную блокировку сайтов организаций, запрещенных в России. Однако уже во втором чтении в нем появилось понятие «СМИ-иноагент». После того как Дума седьмого созыва приняла законопроект в трех чтениях, Совет по правам человека при президенте начал активно высказываться против внесения новых поправок в закон об информации. Несмотря на это, уже 15 ноября законопроект был одобрен Советом Федерации, а через десять дней и Путиным. Так, с этого момента в РФ можно было признать «иностранным агентом» любое СМИ, которое, по мнению властей, получало финансирование из-за рубежа.

Депутаты утверждали, что это была ответная мера на действия Минюста США, который в том же году обязал RT America зарегистрироваться в качестве «иностранного агента». Тогда и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал принятие закона «зеркальной реакцией». Однако если телекомпания Russia Today полностью финансируется российским государством, то в «наш иноагентный реестр» были внесены СМИ, никак не связанные с иностранными государствами.

Через несколько дней после принятия законопроекта о СМИ-«иноагентах» Путиным председатель Комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас и председатель Комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников внесли еще один проект поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ), которые предусматривали штрафы до 5 млн рублей за нарушение закона о СМИ-«иноагентах».

В том же месяце в Госдуму были внесены новые поправки, касающиеся СМИ, которые, по мнению российских властей, выполняют функции «иностранного агента». Авторами инициативы стали вице-спикер нижней палаты Петр Толстой, глава Комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин, члены Совфеда Андрей Клишас, Людмила Бокова и Борис Невзоров. Первое чтение законопроекта прошло 12 января 2018 года.

Во время второго чтения появились новые поправки, авторами которых стали председатель временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов и глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев. Они решили дополнить часть закона, касающуюся образования юридического лица: распространять информацию в стране смогут только те СМИ-«иноагенты», которые уже образовали юрлицо в России.

Депутаты опять пытались всех убедить, что законопроект не направлен против российских граждан. Например, Леонид Левин отдельно указал, что репосты материалов СМИ-«иноагентов» не являются основанием для признания других лиц «иностранными агентами». Однако несколько дней назад представитель Минюста Роман Цыганов заявил, что «Дождь» признали «иноагентом» из-за распространения им материалов, подготовленных другими СМИ — «иностранными агентами». На вопрос о том, чьи материалы распространял телеканал, Цыганов назвал «Голос Америки», «Настоящее время», «Сибирь.Реалии», «Медузу», Льва Пономарева и Людмилу Савицкую (все эти СМИ и людей власти внесли в списки «иноагентов». —Ред.). При этом «иноагент» «Дождь» каждый раз при упоминании СМИ, НКО и физлиц, внесенных в реестр, отмечал, что, по мнению Минюста, они выполняют функции «иноагентов».

На стадии принятия законопроекта председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила Комитету по конституционному законодательству и государственному строительству контролировать применение принятого закона и реагировать в случае «избыточной практики». Однако уже сейчас в реестре числится 43 юридических и физических лица.

* Комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела.

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