 

Мнение: Правда против Конституции, или нужна ли РФ идеология

27.08.2021, 21:48, Разное
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Поучаствовал на радио “Комсомольская правда” в дебатах на тему “Нужна ли России государственная идеология”. Что, честно говоря, забавно уже само по себе – ведь сам вопрос прямо противоречит статье 13 российской Конституции (“2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной”). То есть вдумаемся: некий вопрос прямо противоречит Основному Закону страны – но его как ни в чем ни бывало берутся обсуждать на федеральном радиоканале. Примерно как “дебаты” на тему “Можно ли убивать тех людей, которые вам не понравились”.

Тем не менее – вот: https://radiokp.ru/podcast/radiorubka/460715

Дискуссия была НА ЧАС. Причем по ходу передачи они там запустили “голосовалку” по телефону – и в конце объявили, что аж 95% слушателей согласились с тем, что “государственная идеология обязательно нужна”.

Я там, естественно, боролся как лев, отстаивая, по сути, позицию Российской Конституции – то есть доказывал, что никакой госидеологии быть не может, да и слава богу – потому что это не нужно и вредно. Могут ли 150 млн. человек на территории шириной в 9 часовых поясов придерживаться одной и той же идеологии или там “национальной идеи”?! Нет, и это, по-моему, ясно ежу.

Заодно я там впрямую поспорил со словами Путина насчет “идеала России в виде многодетной семьи” – а это ведь из его позавчерашнего выступления на съезде ЕР! В общем, вел себя как карбонарий.

И – забавный момент, на который я частенько обращаю внимание: “молодежь как Молчалин”. Мне там “противостоял” некий молодой человек по имени Ринат, на вид – лет 25 или чуть больше. Его представляли как “лидера молодежного движения “Поколение Зет”. Зашла по ходу речь о свободе. Так вот я, как истинный либерал (не путать с либертарианцами) ратовал за свободу, а Ринат степенно рассказывал, что “свобода – это еще не главное” и “вообще молодежи сейчас свобода особо не нужна”. Это при том, я этого Рината вдвое старше, и, по идее, все должно бы быть наоборот: старикану “свобода не нужна”, а молодому лидеру поколения – только она и требуется… Но нет, мы живем в другое время.

В общем, Путину есть кому доверить страну – подросла надежная смена.

Источник: Размышления вольного социолога



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