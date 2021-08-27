У Politico сменился владелец, СМИ называют сумму сделки – $1 млрд

Обе стороны согласились не разглашать условия сделки, но по данным Wall Street Journal, сумма превышает $1 млрд. Эту же сумму называет источник телеканала CNBC.

При условии одобрения регулирующими органами, сделку должны окончательно закрыть в четвертом квартале 2021 года.

В 2014 году Axel Springer вместе с Politico запустили европейское издание Politico Europe. Теперь в рамках соглашения Axel Springer выкупает долю Олбриттона в Politico Europe, а также сайт Protocol, который с 2020 года пишет о технологиях.

Роберт Оллбриттон продолжит работу в качестве издателя Politico и Protocol. Редакционные и управленческие группы всех трех изданий останутся на своих местах и продолжат работу отдельно от других брендов Axel Springer.

Сам Олбриттон заявил, что по мере развития Politico пришел к выводу, что с ответственностью за развитие бизнеса в глобальном масштабе, лучшим обслуживанием аудитории и созданием дополнительных возможностей для сотрудников лучше справится “более крупная компания со значительным глобальным присутствием и амбициями, чем я как владелец семейного бизнеса”. При этом он подчеркнул, что готов был передать издание только такому инвестору, который разделяет ценности Politico.

Контекст:

Politico запустили в 2007 году журналисты The Washington Post Джон Харрис и Джим Вандехей при финансовой поддержке Олбриттона. В 2016 году они ушли из Politico, основав сайт Axios.

Axel Springer – один из крупнейших европейских издательских и медиаконцернов, выпускающий свыше 150 наименований газет и журналов в более чем 32 странах. Обладает такими известными изданиями, как Bild, Welt, европейский Rolling Stone, Techbook, Insider.

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