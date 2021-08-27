У канала “Наш” хотят забрать лицензию за “скабеевщину”, выступление Симоненко было только “последней каплей” – глава Нацсовета

У Герасимьюк спросили, как она относится к выступлениям в стиле российской телеведущей Ольги Скабеевой, известной антиукраинской пропагандой, на украинском телевидении.

Глава Нацсовета ответила, что пытается бороться с этим “всеми законными методами”. “Недавно мы приняли решение об отмене лицензии для телеканала “Наш” – именно за скабеевщину”, – сказала она.

Герасимьюк уточнила, что Нацсовет хочет через суд аннулировать лицензию не только из-за эфира с главой Коммунистической партии Петром Симоненко, в котором лидер коммунистов “распространял язык вражды, обижал Украину, граждан, Революцию достоинства, утверждал, что война на Донбассе – “гражданская”.

По ее мнению, журналисты должны были балансировать эфир своими вопросами и уточнениями, но не сделали этого и – более того – “подпевали” Симоненко.

“Это была последняя капля… Они делали много подобных вещей. Это симптоматическая и системная работа. Соответственно, они заслужили такие санкции”, – считает глава Нацсовета.

По ее словам, после заявления Нацсовета о подаче иска телеканал “запустил бешеную хейтерскую волну”. “Еще и писали: “Дикари из Национального совета – мы с ними разберемся”. Я жду: пусть они с нами разберутся”, – добавила Герасимьюк.

Контекст:

Телеканал “Наш”, созданный на базе женского телеканала Maxxi TV, вышел в прямой эфир 7 ноября 2018 года. Его запустил народный депутат VIII созыва Евгений Мураев. Название телеканала созвучно названию партии “Наши”, которую Мураев возглавил в сентябре 2018 года.

Полноценное вещание телеканала “Наш” началось в ноябре 2018 года. Официальным владельцем телеканала числится отец Евгения Мураева Владимир Мураев – он умер в конце 2020 года. По данным Kharkiv Today, сейчас конечный бенефициар канала – мать политика.

Канал неоднократно попадал в скандалы из-за пророссийской повестки: в декабре прошлого года в его эфире появился представитель боевиков “ЛНР” Родион Мирошник, также канал получал предупреждение за трансляцию пресс-конференции российского президента Владимира Путина.

Нацсовет 19 августа заявил о подаче иска, чтобы канал “Наш” лишили лицензии из-за высказываний экс-нардепа шести созывов, лидера Коммунистической партии Петра Симоненко в выпуске программы “Марафон”, который транслировали 4 мая и показывали в повторе на следующий день.

Симоненко тогда, кроме прочего, называл “раскольниками” Православную церковь Украины, заявлял о “политике государственной фашизации”, а также называл войну на Донбассе “гражданским противостоянием”. Ведущие дали ему высказаться без участия оппонентов, альтернативной точки зрения в эфире не озвучили, подчеркивали в Нацсовете.

Кроме того, регулятор решил провести проверку канала из-за высказываний экс-нардепа V, VI и VII созывов от Партии регионов Елены Бондаренко об “ущемлении” русскоязычных.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, комментируя требование Нацсовета, заявил, что нельзя наказывать за высказывания гостей канала в прямом эфире.

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