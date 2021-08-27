 

В Харьковском горсовете пришли с обысками по делу о хищении денег на ремонтах в многоквартирных домах

27.08.2021, 21:44, Новости дня
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Обыски проводятся в рамках уголовного дела по ч.3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением).

“Речь идет о возможном завышении цен и присвоении бюджетных средств при выполнении работ по ремонту частными ФЛП и фирмами подъездов в многоквартирных домах на территории Харькова”, – отметил Чубенко.

По его словам, заказчиком ремонтных работ было коммунальное предприятие “Жилкомсервис”.

“Проводятся обыски и выемка документов. Ведется следствие, продолжается сбор и изучение доказательной базы”, – добавил представитель прокуратуры.

Собеседник Depo.ua в правоохранительных структурах Харьковской области сказал, что обыски проводятся не в кабинете исполняющего обязанности Харьковского городского головы Игоря Терехова, а на шестом этаже мэрии – в департаменте жилищного хозяйства. 

Следственные действия проводят в рамках расследования в отношении одного из подрядчиков “Жилкомсервиса”, который проходит по делу директора департамента жилищного хозяйства Харьковского горсовета, депутата горсовета Романа Нехорошкова. По предварительной информации, преступление совершили в период с 2016 по 2020 годы, написал издание.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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