Эрдоган заявил об окончании эвакуации турецких военных из Афганистана
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Турецкая сторона завершила эвакуацию своих военных подразделений из Афганистана, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган.
«В Афганистане остается очень небольшое число наших коллег. А вообще мы вывезли оттуда все наши военные подразделения», – цитирует Эрдогана РИА «Новости».
Минобороны страны сообщало о начале возвращения военных из Афганистана в среду. В авиакомпании Turkish Airlines отмечали, что самолет с первыми 345 военными Турции приземлился в Анкаре.
После захвата власти в Афганистане талибами американский президент Джо Байден заявил о наличии «трудностей» с эвакуацией помогавших США афганцев. При этом он признал, что движение «Талибан» (запрещено в России) сотрудничает со Штатами по вопросу эвакуации американских граждан, а также персонала и сотрудников посольства. Байден назвал вывод войск из Афганистана «логичным и правильным решением» и выразил надежду, что Соединенные Штаты смогут завершить эвакуацию американцев из республики к 31 августа.
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