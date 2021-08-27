 

Эрдоган заявил об окончании эвакуации турецких военных из Афганистана

27.08.2021, 21:40, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаТурецкая сторона завершила эвакуацию своих военных подразделений из Афганистана, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган.

«В Афганистане остается очень небольшое число наших коллег. А вообще мы вывезли оттуда все наши военные подразделения», – цитирует Эрдогана РИА «Новости».

Минобороны страны сообщало о начале возвращения военных из Афганистана в среду. В авиакомпании Turkish Airlines отмечали, что самолет с первыми 345 военными Турции приземлился в Анкаре.

После захвата власти в Афганистане талибами американский президент Джо Байден заявил о наличии «трудностей» с эвакуацией помогавших США афганцев. При этом он признал, что движение «Талибан» (запрещено в России) сотрудничает со Штатами по вопросу эвакуации американских граждан, а также персонала и сотрудников посольства. Байден назвал вывод войск из Афганистана «логичным и правильным решением» и выразил надежду, что Соединенные Штаты смогут завершить эвакуацию американцев из республики к 31 августа.



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