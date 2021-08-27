Эрдоган заявил об окончании эвакуации турецких военных из Афганистана

Турецкая сторона завершила эвакуацию своих военных подразделений из Афганистана, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган.

«В Афганистане остается очень небольшое число наших коллег. А вообще мы вывезли оттуда все наши военные подразделения», – цитирует Эрдогана РИА «Новости».

Минобороны страны сообщало о начале возвращения военных из Афганистана в среду. В авиакомпании Turkish Airlines отмечали, что самолет с первыми 345 военными Турции приземлился в Анкаре.

После захвата власти в Афганистане талибами американский президент Джо Байден заявил о наличии «трудностей» с эвакуацией помогавших США афганцев. При этом он признал, что движение «Талибан» (запрещено в России) сотрудничает со Штатами по вопросу эвакуации американских граждан, а также персонала и сотрудников посольства. Байден назвал вывод войск из Афганистана «логичным и правильным решением» и выразил надежду, что Соединенные Штаты смогут завершить эвакуацию американцев из республики к 31 августа.