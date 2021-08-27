При столкновении судна с траулером в Бангладеш погибли 20 человек

В муниципалитете Брахманбариа на востоке Бангладеш в результате столкновения судна с траулером, на котором находилось более 100 пассажиров, около 20 человек утонули, сообщила газета «Бангладеш обсервер».

По ее данным, на месте происшествия продолжается спасательная операция, передает ТАСС со ссылкой на полицию.

Подробности случившегося устанавливаются.

В июне при буксировке земснаряда утонул речной теплоход «Барракуда» в Волге возле острова Поджабный, спасена команда из четырех человек, погибших и пострадавших нет.