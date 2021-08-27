 

К брюкам обязательно нужен ремень: мифы о подборе аксессуаров

27.08.2021, 21:14, Разное
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Мода произвела с нашим сознанием удивительную метаморфозу. Если раньше мы педантично подбирали шарф, перчатки и сумку в тон к обуви, то теперь полное цветовое соответствие аксессуаров считается дурным тоном. Не подбирают больше ни лак на ногтях под помаду, ни ремень под цвет одежды.

Все эти старые приемы считаются пресными и банальными. В наши дни главенствует смешение стилей, фактур и расцветок. В аксессуарах приветствуется контрастность. Если вы запутались и не знаете о принципах компоновки образа, которые потеряли свою актуальность, спешим вам на помощь. Перед вами основные современные мифы и ошибки стиля.

Миф 1: подбор одежды и аксессуаров тон в тон

В период, когда каждому жителю планеты дан шанс на самовыражение, крайне глупо продолжать подбирать одежду и аксессуары тон в тон. Сумка не должна “раствориться” поверх вашего пиджака или пальто. Этот аксессуар должен стать вишенкой на торте – стильным акцентом, который сразу же обратит внимание на себя. Поэтому играть нужно на контрасте.

То же самое касается ремней, шейных платков и других аксессуаров. Все они должны контрастировать с вашей одеждой хотя бы оттенком. Сумка и обувь не должны сочетаться по цвету. Мало того, большой стилистической удачей будет считаться умение вписывать в один образ акценты теплой и холодной цветовой гаммы. Например, сочетание зеленой обуви и оранжевой сумочки.

Миф 2: золото нужно носить отдельно, а серебро отдельно

На самом деле сочетать между собой можно украшения любых оттенков и металлов, особенно если эти элементы имеют сходное настроение. В этом сезоне дизайнеры ювелирных изделий уже показали нам, как можно сочетать золото и серебро. Просто наденьте на руку несколько одинаковых по форме браслетов из разных металлов. Это решение смотрится как минимум нетривиально и как максимум – восхитительно.

Когда модой правит девиз “Сочетаем несочетаемое”, можно замахнуться и на куда более провокационное решение. Никого уже не удивляет, что можно носить одну сережку или украшать кольцами все фаланги пальцев. Поэтому самовыражаться можно как угодно.

Миф 3: существуют универсальные сумки, которые подходят ко всему

Сумок, подходящих ко всей одежде в вашем гардеробе, не бывает по определению. Есть модели, которые благодаря универсальному цвету или форме проще комбинировать с другими, а есть суперэксклюзивные. Вот почему в шкафу современной женщины должно быть несколько сумок: от самых маленьких до самых больших, от самых вычурных до самых простых.

Миф 4: украшения нужно носить из одного комплекта

Современные дизайнеры и стилисты предлагают нам свободу выбора и право на модные эксперименты. Компонуя образ, вы можете перебрать несколько аксессуаров и обязательно отыщете комбинацию, которая будет работать наиболее выигрышно.

И хотя ювелирные комплекты разрабатываются по одному принципу, это не означает, что их элементы идеально дополняют друг друга. Вы всегда можете проверить, как составляющие одного гарнитура работают в сочетании с другими украшениями.



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