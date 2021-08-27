Солить при новолунии и потрусить в сентябре: интересные народные приметы об огурцах

В нашей статье мы разберемся в том, что нужно делать, чтобы не испортились соленые огурцы. Далее будут рассмотрены именно народные поверья об этом овоще. Некоторые из них могут показаться странными. Но наши бабушки верили в эти суеверия.

Приметы об огурцах

Есть поверье, что если женщина во время критических дней засаживает и поливает грядки, то растение сразу же пожелтеет.

Солить огурцы нужно только при новолунии. В противном случае они просто испортятся.

Плохой приметой считается сажать и сеять рассаду в пятницу и среду. Есть мнение, что у овоща тогда будет горьковатый привкус.

Завидным будет урожай, если вы заметили, что летом летает много оводов.

Считается, что как только появляется в огороде первый плод, то его сразу следует закопать в почву. Это необходимо сделать для того, чтобы был хороший урожай.

Если на елках много шишек, то это значит, что овощей будет много.

Если вы заметили, что плети у огурцов начали рано желтеть, то знайте, что соседи сглазили ваш урожай, когда увидели на огороде первый овощ.

Чтобы хорошо сохранились замаринованные либо же засоленные огурцы, то их надо 27 сентября обязательно потрясти.

Есть примета, что нужно засеивать первую грядку огурцов так, чтобы никто этого процесса не видел. Иначе вовсе у вас не будет хорошего урожая.

Перед тем как высаживать овощи, проверьте, распустились ли листочки на дубе. Если этого не произошло, то повремените пока с высадкой культуры.

К чему снятся огурцы

Если девушка увидела в ночном видении этот овощ, то ее ждут радостные события, а если мужчина – финансовый успех. Большой огурец во сне обещает сновидцу крепкое здоровье и долгие годы жизни. Много хлопот сулит ночное видение с овощами на огороде. Успех в работе предвещает сон с солеными огурцами. Большая гора овощей в ночном видении предвещает крупную выгоду, которую получит сновидец в самое ближайшее время.