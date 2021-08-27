Света, что с попой? – Личное мнение
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Попался на глаза кадр из недавнего выступления Светки Лободы. Он — в коллаже слева.
Фото: Соцсети
Что у неё с задницей? Накладки, что ли, носит, или имплантанты вкачала?
Вообще, у Светки — довольно странные отношения с собственной жопой.
Помните историю, когда она опубликовала в своём Инстаграме фотографию другой женщины, пытаясь, как мне кажется, выдать за свою? Ещё и зачем-то в фотошопе это совершенно чуждое и чужое ей туловище вытянула.
Фото: Соцсети
Теперь вот жопа углом торчит. Что там съехало?
Не в первый раз у Лободы какие-то углы на жопе всплывают. С длинной ног — тоже не всё однозначно. Впрочем, как и с пропорциями, в целом.
Фото: Соцсети
Нет, я не говорю, что у Светки — плохая фигура. Нормальное у неё туловище: стройненькая, растяжка хорошая. Но совершенной фигуры, которую Светке приписали то ли толстожопые бабы из глянца, то ли она сама себе её приписала, я в упор не вижу.
Фото: Соцсети
Обычная худенькая женщина с нормальной фигурой. Не без недостатков. Не без достоинств.
В общем и целом, ничего. Ничего ужасного. Ничего выдающегося.
Согласны?
Как думаете, откуда такие углы на Светкиной заднице?
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Источник: Лена Миро
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