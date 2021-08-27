К истокам: Криштиану Роналду вернулся в клуб, с которого началась его карьера

Внезапно: Криштиану Роналду подписал контракт с футбольным клубом “Манчестер Юнайтед”, а не “Манчестер Сити”, как сегодня писали спортивные журналисты. Днем стало известно, что португальский нападающий Криштиану Роналду по неизвестной причине ушел из “Ювентуса”, предположительно, в “Манчестер Сити”. Но чуть больше часа назад пресс-служба “Манчестер Юнайтед” обнародовала официальное заявление – Роналду теперь снова в этой команде.

Известно, что 36-летний форвард подписал контракт с клубом “Манчестер Юнайтед” сроком до лета 2023 года. Там он будет получать порядка 25 миллионов евро в год, что не так уж много для звезды футбола мировой величины.

Роналду играл за этот клуб на заре своей карьеры – с 2003 по 2009 год. Он стал первым португальским игроком в истории британского клуба. Кстати, Криштиану хотел играть под номером 28, а не 7, который ранее принадлежал таким игрокам “Юнайтед”, как Дэвид Бекхэм, Джордж Бест, Брайан Робсон и Эрик Кантона.

После того как я перешел в клуб, тренер спросил меня, под каким номером я хочу играть. Я сказал, что под номером 28. Но Фергюсон сказал: “Нет, ты получишь номер 7”. Эта знаменитая футболка стала для меня дополнительным источником мотивации. Я был вынужден оправдать ожидания после такой чести в мой адрес, – говорил он в одном из интервью.

Криштиану Роналду, 2003 год

Криштиану Роналду играл за “Ювентус” с 2018 года. За три сезона футболист провел 134 официальных матча и забил 101 мяч, а также выиграл два чемпионства, Кубок и два Суперкубка Италии.

Напомним, еще один громкий футбольный транзит произошел в начале августа. Тогда Лионель Месси, наряду с Роналду считающийся лучшим игроком последних двух десятилетий, перешел из “Барселоны” в ПСЖ.