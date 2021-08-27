Мужчина, напавший на Порошенко, на следующее утро попал в реанимацию с алкогольной интоксикацией

“Все очень интересно у нас получается с Пустовгаром Ильей Петровичем 1999 года рождения… Это тот же человечек, который реализовал провокацию власти против Петра Порошенко. 25 августа после 1.00 он находился в Печерском управлении полиции. Мы с побратимами в то время еще находились именно там, и полиция его не отпускала. 25 августа в 6.00 он оказался в реанимации Козелецкой районной больницы с алкогольной интоксикацией… Интересно: а что делали полицейские с господином Ильей все это время?” – написал Погребиський.

https://www.facebook.com/pogrebiskij/videos/1405022026565215/

Контекст:

24 августа Порошенко облили зеленкой в центре Киева. В тот же день правоохранители задержали подозреваемого и открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Депутат Киевсовета от “Евросолидарности”, бывший замглавы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко заявил 26 августа, что Порошенко получил ожог глаз.

После нападения Порошенко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Напрямую нападение на себя он не стал упоминать.

“Не хотел этого говорить, но вынужден сказать. Владимир Александрович, я понимаю: страшно. Я понимаю, что вы волонтеров, военных, настоящих патриотов боитесь больше, чем [президента РФ Владимира] Путина. Не пытайтесь нас остановить вашей зеленой соплей. У вас ничего не получится, хотя сейчас вы спрятали этих негодяев на Банковой”, – заявил Порошенко.

В то же время в Нацполиции сообщали, что задержанный находится в Печерском управлении полиции.

26 августа адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что нападавшего на экс-президента отпустили.

—