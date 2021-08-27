Четырех генералов из России считают виновными в убийстве украинских военных в Иловайском котле

Это первый замначальника Генштаба ВС РФ Николай Богдановский, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Андрей Картаполов, замначальника Генштаба Сергей Истраков и начальник национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев. Всех этих военных чиновников объявили в розыск, отметили в ОГП.

“По совокупности собранных доказательств установлено, что именно эти люди причастны к организации вторжения сил РФ в августе 2014 года на территорию Донецкой и Луганской областей и организации вероломного убийства украинских военнослужащих во время выхода из окружения”, – сказал Рудь.

Он выразил надежду, что Иловайский котел станет предметом расследования Международного уголовного суда (МУС), а виновные в нем должностные лица из России предстанут перед судом. Рудь указал на преимущества в сотрудничестве Украины с МУС по привлечению к уголовной ответственности указанных российских генералов.

“Интерпол не объявляет в розыск военнослужащих РФ за преступления, совершенные во время вооруженного конфликта в Украине, ссылаясь на статью 3 своего устава. Если их не объявили в розыск, мы не можем задержать их на территории других государств. МУС имеет право выдать соответствующие ордера, которые действуют на территории всех государств – участниц Римского статута. Россия не является его участником, но времена меняются. Указанные лица также могут выехать на территорию такого государства”, – пояснил представитель ОГП.

Контекст:

В середине августа 2014 года украинские военные и добровольцы сумели взять под контроль большую часть Иловайска, но после того, как 23–24 августа в район боевых действий вошли российские войска, украинские бойцы оказались в окружении. Затем боевики и российские военные заявили, что готовы выпустить украинцев, 29 августа был создан коридор, но российская сторона нарушила договоренности: когда украинские военные организованными колоннами начали движение из города, их обстреляли.

Следствие официально подтвердило гибель 366 украинских военнослужащих.

14 августа 2017 года Генеральная прокуратура Украины обнародовала результаты расследования Иловайской трагедии. По данным следствия, к ней привели прямое вторжение вооруженных сил России 23–24 августа 2014 года и дальнейшее совершение военных преступлений российской армией.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Британские исследователи создали интерактивную видеоплатформу, доказывающую участие российской военной техники в боях за Иловайск.

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