Третий день Паралимпиады в Токио. Украина заняла четвертое место по количеству медалей

Соревнования проходили в 15 видах спорта – стрельбе из лука, легкой атлетике, велотреке, конном спорте, голболе, дзюдо, пауэрлифтингу, гребле, волейболе, плавании, настольном теннисе, баскетболе, фехтовании, регби и теннисе. Всего в третий день Паралимпиады разыграли 44 комплекта наград, в финалах боролись 22 украинских спортсмена, уточнило Общественное.

Золотые медали выиграли украинки Марьяна Шевчук (пауэрлифтинг, до 54 кг) и Анна Стеценко (плавание, 400 м вольным стилем). Серебро получил Владислав Белый (легкая атлетика, метание копья), Сергей Клипперт (плавание, 100 м на спине), Екатерина Денисенко (плавание, 100 м на спине), Андрей Трусов (плавание, 200 м, комплексный стиль), Кирилл Гаращенко (плавание, 400 м, свободный стиль), и Анастасия Москаленко (легкая атлетика, метание булавы).

Женская сборная Украины по фехтованию выиграла серебряную награду в командном первенстве. В финале они уступили команде Китая, сообщило Общественное.

Бронзу выиграли Юлия Павленко (легкая атлетика, прыжки в длину), Егор Дементьев (велоспорт, гонка преследования), Юлия Иваницкая (дзюдо, до 48 кг) и Наталья Николайчик (дзюдо, до 52 кг).

Украина находится на девятом месте по числу золотых наград в медальном зачете Паралимпиады. Лидирует по этому показателю Китай (20 золотых медалей). Далее следуют Великобритания и команда ПКР (по девять у каждой), Австралия (семь), США (шесть), Бразилия (шесть), Нидерланды (пять) и Италия (четыре).

По общему числу наград Украина занимает четвертую позицию с 22 медалями (три золотых, 13 серебряных и шесть бронзовых). Первые три места занимают Китай (45 медалей), Великобритания (28) и команда ПКР (26).

Контекст:

Летние Паралимпийские игры 2020 года стартовали в Токио 24 августа, завершатся они 5 сентября. Игры проходят без зрителей из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

От Украины в соревнованиях участвуют 143 спортсмена в 15 видах спорта.

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