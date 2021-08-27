Вооруженные силы России заранее спланировали убийство украинских военных в Иловайском котле – Офис генпрокурора Украины

Такое утверждение ОГП основывается на многих факторах, уточнил он.

“ВС РФ заходили в Украину с зарисованными обозначениями, которые идентифицируют принадлежность конкретного боевой техники к ВС РФ и конкретных подразделений, без жетонов и документов, чтобы максимально затруднить идентификацию конкретных военнослужащих и их принадлежность к ВС РФ”, – сказал Рудь.

Также есть доказательства заманивания украинских военных в ловушку путем переговоров и вызывания доверия руководством ВС РФ.

“Фактически [российское командование] вводило постепенно в заблуждение и заманивало украинских военных так называемые “зеленые коридоры”. Имеется в виду, чтобы мы согласились на условия выхода безопасным коридором. Уже во время переговоров обустраивались вдоль согласованных маршрутов засады, укрепления, позиции, чтобы осуществить вероломное убийство”, – пояснил начальник департамента ОГП.

Контекст:

В середине августа 2014 года украинские военные и добровольцы сумели взять под контроль большую часть Иловайска, но после того, как 23–24 августа в район боевых действий вошли российские войска, украинские бойцы оказались в окружении. Затем боевики и российские военные заявили, что готовы выпустить украинцев, 29 августа был создан коридор, но российская сторона нарушила договоренности: когда украинские военные организованными колоннами начали движение из города, их обстреляли.

Следствие официально подтвердило гибель 366 украинских военнослужащих.

14 августа 2017 года Генеральная прокуратура Украины обнародовала результаты расследования Иловайской трагедии. По данным следствия, к ней привели прямое вторжение вооруженных сил России 23–24 августа 2014 года и дальнейшее совершение военных преступлений российской армией.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Британские исследователи создали интерактивную видеоплатформу, доказывающую участие российской военной техники в боях за Иловайск.

В ОГП 27 августа рассказали о привлечении к уголовной ответственности по делу об Иловайском котле четырех генералов ВС РФ.

—