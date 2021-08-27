 

Родителей убитой в Тюмени школьницы захотели лишить родительских прав

27.08.2021, 20:46, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаУправление соцзащиты Тюмени подало в суд иск о лишении родительских прав отца и матери убитой в городе девочки, сообщили в региональном департаменте соцразвития.

«В конце июля управление социальной защиты населения Тюмени и Тюменского района обратилось с иском в суд о лишении родителей родительских прав, заключение будет подготовлено с учетом мнения детей», – заявили в департаменте РИА «Новости».

В пресс-службе добавили, что в воспитании детей участвовала бабушка, она была их опекуном до 2019 года, но после освобождения из тюрьмы отец подал заявление на возвращение детей.

Ранее сообщалось об аресте обвиняемого в изнасиловании и убийстве девочки в Тюмени Виталия Бережного. Его отправили в СИЗО до 25 октября.

Следственный комитет информировал, что Бережной дал признательные показания в изнасиловании и убийстве пропавшей в Тюмени девочки. Ранее подозреваемый служил в правоохранительных органах.

До этого СМИ отмечали, что признавшийся в убийстве девочки в Тюмени Бережной сам участвовал в ее поисках.

Напомним, в Тюмени в конце июня пропала восьмилетняя девочка. В августе было найдено тело, предположительно, принадлежащее пропавшему ребенку. Волонтер, участвовавший в поисках ребенка, отмечал, что найденные останки, которые могут принадлежать пропавшей девочке, подкинули на это место, поскольку ранее этот район уже «прочесывали», но ничего подобного не находили.

Останки нашли рядом с автозаправочной станцией, в ходе операции обнаружили фрагменты тела.



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