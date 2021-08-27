В Великобритании решили эвакуировать 200 кошек и собак из Кабула

Британское правительство организовало чартер для эвакуации 200 собак и кошек из Кабула, которых пытался вывезти основатель благотворительной организации, бывший служащий британских ВМС Пен Фартинг, сообщило минобороны Великобритании.

«По указанию министра обороны разрешение на их чартерный рейс было предоставлено правительством Великобритании», – приводит РИА «Новости» сообщении ведомства в Twitter.

Уточняется, что Пен Фартинг и его питомцы получили помощь вооруженных сил Великобритании и ожидают перевозки в аэропорту Кабула.

Ранее британские военные отказались эвакуировать 140 собак и 60 кошек.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что не мог разместить животных в эвакуационных рейсах из соображений безопасности. Кроме того, он отметил, что животные могут покинуть Афганистан и после того, как завершится операция по эвакуации, когда аэропорт Кабула откроется для коммерческих рейсов.

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.

В четверг ситуация в Афганистане обострилась. В результате взрывов у аэропорта в Кабуле погибли 110 человек, пострадали более 1,3 тыс. человек. Жертвами терактов стали 90 афганцев, также погибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 военных пострадали. Граждан РФ в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*».