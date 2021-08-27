Володин: Память о Говорухине должна жить вечно

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин принял участие в торжественной церемонии открытия выставки “Вертикаль” по случаю 85-летия со дня рождения советского и российского кинорежиссера, актера, политического и общественного деятеля

Станислава Говорухина.

Володин отметил, что посетители выставки смогут соприкоснуться с творческим наследием Говорухина. Он также заявил о необходимости сделать все для сохранения памяти о выдающемся деятеле культуры. По мнению спикера ГД, Говорухин “мог понятными словами и просто излагать свои мысли, говорить о сложных вещах”.

Вячеслав Володин поблагодарил Галину Говорухину (вдова Станислава Говорухина – прим. автора) и Музей кино за то, что они подарили россиянам возможность соприкоснуться с жизнью и творчеством “товарища, друга, знаменитого режиссера, талантливого актера, депутата Госдумы”.

“Человека нет, но память о нем должна жить. Он столько сделал для нашей страны, для наших граждан, что, думаю, очень многие придут в музей, посетят выставку”, – отметил Володин.

Кроме того, председатель ГД напомнил гостям выставки, что Говорухин совмещал творческую деятельность с работой в Госдуме. Он возглавлял комитет по культуре и, по словам Володина, “делал все для того, чтобы жизнь в стране становилась лучше, чтобы было больше справедливости, открытости”.

Напомним, народный артист России Станислав Говорухин ушел из жизни 14 июня 2018 года. Имя режиссера было увековечено в названии набережной реки Яузы рядом со ВГИКом. 29 марта 2021 года великому советскому режиссеру могло бы исполниться 85 лет.