 

Стивен Спилберг снимет фильм о выводе американских войск из Афганистана

27.08.2021, 20:31, Разное
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Американский режиссер, автор фильмов «Челюсти» и «Парк Юрского периода» Стивен Спилберг на питчинге в «Фонде равного кино» объявил о намерении создания исторически достоверной картины о выводе американских войск из Афганистана.

Режиссер представил перед инвесторами сценарий будущего фильма. Лента расскажет о судьбе группы из семи женщин-солдат из Детройта., поступивших на службу ВМС США в 2020 году. В основу сюжета лягут события, происходившие во время операции «Шоссе», когда десантницы 6-й роты приняли бой у «Высоты 4323».

По предварительным данным на съёмки потребуется  446 миллионов долларов США из средств федерального бюджета, выделенных на безвозмездной основе. Роль главной героини исполнит Карла Камила Кабеллло Эстрабао.

Также Спилберг призвал Белый дом к созданию министерства солидарной памяти, призванного «защищать историческую правду американского народа от посягательств недружественных режимов, которые хотят преуменьшить вклад США в мировой истории, в достижении демократии и равенства людей в мире».

Рабочими названиями фильма рассматриваются «6-я рота», «Сестринство» и «Талибский излом».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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