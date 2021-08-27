Мнение: Игра престолов

Сечин обратился к Путину с просьбой разрешить Роснефти экспортировать принадлежащий ей газ по газпромовским трубопроводам. Особо отмечается, что это предложение никак не нарушает закон об экспорте газа, который и определяет монополию Газпрома на экспорт.

Нюанс в том, что юридически это будет выглядеть как комиссионная продажа, и именно это никак не позволит обойти Третий энергопакет, закрывающий возможности использования трубопроводов Газпрома в полном объеме. Всё те же 50 процентов и ни процента более, так как комиссионный газ — это все равно газ Газпрома, а значит — на него будут распространяться ограничения Третьего пакета.

Фактически предложение Сечина никак не помогает выйти из ловушки, в которой находится Газпром, но зато перераспределяет доходы от экспорта газа в свою пользу. Вряд ли Газпром отдаст свою «поляну» так просто, если вообще отдаст.

Для того, чтобы удовлетворить требования европейских норм, в России нужно будет изменить закон об экспорте газа и лишить Газпром монопольного положения. Что будет означать буквально катастрофическое аппаратное поражение Миллера, предпосылок для которого сегодня нет.

Попытка — не пытка. Роснефть пытается проверить прочность позиций Газпрома и возможности отбивать недружественные нападения на его ленную территорию. В остальном ничего интересного — банальная игра престолов в убогом российском исполнении.

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