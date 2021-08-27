Что София Ротару скрывает за фирменной улыбкой: какая певица на самом деле

Семидесятичетырехлетняя певица София Ротару, несмотря на внушительный карьерный стаж, до сих пор имеет целую армию поклонников во всем мире. На ее песнях выросли целые поколения, некоторые женщины считаю ее иконой стиля. А какой характер в реальной жизни имеет артистка и что скрывает за ослепительной белоснежной улыбкой?

Мнение физиономиста

Марина Быкова – клинический психолог со специализацией по психосоматике, физиономист. Эксклюзивно в интервью изданию Wday.ru она проанализировала фотографии Ротару и рассказала о своих наблюдениях.

По мнению Быковой, исполнительница хита «Червона рута» является по натуре аналитиком, логиком, скептиком. Она расчетлива, злопамятна, обладает ярко-выраженными лидерскими качествами. Проанализировав фото звезды в молодости, Быкова отметила, что увидела стремление Софии Михайловны удержаться на эстраде. Ей это давалось нелегко, несмотря на талант и артистизм. И все же благодаря грамотной стратегии она удержалась на плаву.

А вот с родными и близкими, по мнению эксперта, певица добрая и открытая. Быкова опровергла точку зрения о том, что на публике Ротару ведет себя наигранно. Эксперт считает, что это просто отпечаток профессиональной деятельности, когда артист привык держать марку.

Отзывы коллег

Коллеги артистки по цеху отмечают и ее талант, и личные качества. Певица Лариса Долина и актриса Анастасия Макеева считают Ротару потрясающей певицей с отличным голосом и шикарным репертуаром.

Певец Лев Лещенко как-то в интервью признался, что София Михайловна – добрый, порядочный, искренний человек и профессионал своего дела. Продюсер Виктор Дробыш восхищается тем, как Ротару удалось сквозь десятилетия пронести свой стиль, голос и талант. Он также выделил ее невероятную трудоспособность, как и певец Валерий Леонтьев.

Композитор Владимир Матецкий отмечает феноменальную энергетику артистки и называет ее своей любимицей. Илья Резник выделил честность и искренность Ротару.

Интересные факты

В биографии артистки есть немало интересных моментов. Вот некоторые из них:

Она дважды отмечает день рождения. На самом деле Ротару родилась 7 августа, но по ошибке в документах записали 9-е число.”Петь душой” артистка научилась благодаря старшей незрячей сестре Зине.Говорят, что первой разглядела талант в Ротару Эдита Пьеха и даже позволила ей спеть свою песню “Мама”. Эта композиция стала первой дебютной песней Софии Михайловны на эстраде.Муж Анатолий Евдокименко влюбился в Ротару, когда увидел ее фотографию в газете. Он разыскал красавицу и стал за ней настойчиво ухаживать, добиваясь расположения. Именно Евдокименко открыл Софии Михайловне путь на эстраду. Она поженились в 1968 году и родили единственного сына Руслана.Уже 19 лет как не стало Евдокименко. Ротару сказала, что не представляет рядом с собой другого мужчину, поэтому не будет пытаться наладить личную жизнь. Ее семья и одновременно гордость – это дети и внуки. Внучка, кстати, уже начала делать сольную музыкальную карьеру.Предательство коллектива стало страшным ударом для Ротару. Это произошло в 1986 году, когда ансамбль «Червона рута» ушел от артистки и ее мужа.