Юлия Снигирь с Cartier, Приянка Чопра с Bvlgari: дайджест fashion-новостей недели

Cartier

Дом Cartier стал эксклюзивным партнером фильма “Воланд”. Каждый образ Маргариты, роль которой исполняет Юлия Снигирь, создан совместно с художником по костюмам картины Галей Солодовниковой и дополнен ювелирными украшениями, часами и аксессуарами Дома. В фильме представлены несколько украшений высокого ювелирного искусства: серьги из платины с бриллиантами и двумя замбийскими изумрудами; колье Ypsilon из белого золота, с бриллиантами и рубинами; серьги 1895 из платины, с бриллиантами и мозамбикскими рубинами. В качестве обручального кольца героини было выбрано кольцо Trinity.

Bvlgari

Bvlgari объявил имя новой глобальной посланницы Дома – ей стала Приянка Чопра Джонас. “Меня всегда восхищали и завораживали великолепные произведения искусства Bvlgari, многие из которых прославляют самые ценные богатства моей родины. От редких красочных драгоценных камней, используемых в непреходящих ювелирных творениях Bvlgari, до душистых цветов, которые становятся основными ингредиентами его роскошных ароматов, мы органично объединяем нашу любовь к Индии и красоте, которую она предлагает”, – говорит актриса, кинопродюсер и активистка о сотрудничестве с Bvlgari.

Hublot

Швейцарская часовая мануфактура открыла новые бутики на побережье Средиземного моря. В каждом из них, помимо основных коллекций, представлены особенные модели Hublot Loves Mediterranean. На итальянском курорте Форте-дей-Марми была презентована модель с бежевым корпусом Classic Fusion Chronograph Boutique Forte dei Marmi. На острове Капри – Classic Fusion Chronograph Boutique Capri в керамическом безеле лазурного цвета. Греческий остров Миконос вдохновил Hublot на создание Classic Fusion Chronograph Boutique Mykonos, а турецкий Бодрум – Classic Fusion Chronograph Boutique Bodrum, выполненные в синих оттенках. Часы Classic Fusion Chronograph Boutique Ibiza посвящены Ибице: на циферблате изображена эмблема острова Flower Power.

Варвара Шмыкова x GirlPower FC

Актриса Варвара Шмыкова и футбольный проект для девочек и женщин GirlPower FC выпустили коллекцию одежды UNFRAGILE, куда вошли панамы, лонгсливы, шорты, дождевики. “В прошлом я занималась спортом, в том числе играла в футбол. Наша коллекция — это вещи, которые мы сделали для себя. Которые я сама буду носить. Я люблю свое тело. И никогда не могла понять, кому какая разница, как выглядит другой человек. UNFRAGILE — это способ сказать: любите себя и людей вокруг, но всегда и во всем начинайте с себя”, — говорит Варвара Шмыкова. Дизайн коллекции, помимо актрисы, разработали Анна Шмитько и дизайнер Петя Галицкий. Вещи эксклюзивно представлены на Яндекс.Маркете.

Rado

В основе новой линии часов Rado True x Great Gardens of the World – жасмин, как символ позитива и чувственности, и дуб, как символ силы, благородства и знаний. Первая из моделей Chapter 1 выполнена из керамики яркого бирюзового, нового для Rado, цвета. Модель Chapter 2 также посвящена жасмину. Более строгое в целом исполнение из черной высокотехнологичной керамики дополняет перламутровый циферблат, украшенный цветами в цвете розового золота. В основе дизайна модели Chapter 3 листья дуба, которые выгравированы на перламутровом циферблате.

Pandora

Pandora обновил коллекцию Moments, впервые в истории включив туда серьги-кольца, специально разработанные для крепления подвесок. Также в нее вошли новый браслет с замком в форме сердца, трендовое колье-цепь и подвески, вдохновленные природой. “Наша цель — вдохновить на творческие эксперименты, подарить тем, кто будет носить эти украшения, чувство внутренней свободы”, — говорят креативные директора Pandora Франческо Терзо и Филиппо Фикарелли. Международным амбассадором новой коллекции стал актер Эван Мок — звезда перезапуска “Сплетницы”.

COS

В честь открытия своего первого магазина в Санкт-Петербурге COS выпустил путеводитель по городу, доступный в Instagram-профиле бренда. В сити-гиде приняли участие друзья марки – местные представители из различных креативных индустрий – в том числе танцовщик Мариинского театра Кимин Ким, иллюстратор Мария Саинте, DJ, художница и активистка Леля Нордик, креатор и блогер Анастасия Нестеренко и художник Алексей Глухов. Фотограф Дарья Романова запечатлела героев в их местах силы. Образы героев были составлены ими самостоятельно из летней коллекции COS.

“Юна” x “Смерч”

Центр реабилитации временно бездомных животных “Юна” и московский бренд “Смерч” выпустили третью лимитированную коллекцию одежды для взрослых и детей. В коллаборации отражена идея важности питомцев в жизни каждого, связь между человеком и животным. В состав коллекции вошли оверсайз-футболки из натурального хлопка и оверсайз-худи с двумя потайными карманами, а также детские худи, украшенные забавными ушами. Все вырученные средства будут направлены на помощь подопечным животным “Юны”. Чтобы помочь было проще, на спине худи и футболок спрятан QR-код, ведущий на сайт Центра.