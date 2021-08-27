 

Бутусов: Летом в РФ разбилось 10 самолетов и вертолетов – больше, чем в любой другой стране мира. Это говорит о системных проблемах российской авиации

27.08.2021, 19:56, Новости дня
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Летом 2021 года в России произошло беспрецедентно большое число авиакатастроф – разбилось 10 самолетов и вертолетов, это больше, чем в любой другой стране мира. Погибло 52 человека.

Уничтожены четыре боевых самолета и один пожарный гидросамолет минобороны РФ, разбились один рейсовый пассажирский самолет, один чартерный пассажирский самолет и один чартерный пассажирский вертолет, один учебный и один испытательный самолеты.

Су-24 сегодня, 27 августа, разбился в Пермском крае во время перелета в результате неисправности.
МиГ-29СМТ 23 августа сгорел на земле в Астраханской области после выполнения полетов в результате неисправности.
МиГ-29СМТ 18 августа разбился в Астраханской области в учебном полете в результате ошибки пилота, один человек погиб.
Ил-112В 17 августа разбился в Московской области в испытательном полете в результате неисправности, три человека погибли.
Бе-200 14 августа разбился в Турции в результате ошибки пилота, восемь человек погибли.
Ми-8 12 августа разбился на Камчатке в результате ошибки пилота, восемь человек погибли.
Су-35 31 июля разбился на Сахалине в результате ошибки пилота и руководителя полетов.
Ан-28 16 июля разбился в Томской области в результате неисправности.
Ан-26 6 июля разбился на Камчатке в результате ошибки пилота, 28 человек погибли.
L-410 19 июня разбился в Кемерово в результате ошибки пилота, четыре человека погибли.

Такая серия катастроф показывает очевидные системные проблемы российской авиации. Падение качества подготовки пилотов и технического персонала, причем особенно заметное в военной авиации, слабый технический контроль, широкое применение устаревшей авиатехники и технические проблемы новых самолетов.

Источник: Юрій Бутусов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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