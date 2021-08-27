Оккупанты активизировали учения боевиков на полигонах ОРДЛО – украинская разведка

“Командование вооруженных сил РФ продолжает наращивать боевую и мобилизационную готовность соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов оперативной группировки российско-оккупационных войск”, – говорится в сообщении.

По данным украинской разведки, в течение этой недели на полигонах в ОРДЛО оккупанты проводили интенсивные мероприятия по боевой подготовке. В частности, вождение боевых машин, в том числе с преодолением водных преград на штатной технике мотострелковых, гаубично-самоходных и танковых подразделений. Также боевики занимались огневой подготовкой со стрельбой артиллерийских и минометных подразделений и гранатометных расчетов.

“В то же время продолжались командно-штабные учения оккупационных войск с привлечением мобилизационного резерва. Контроль над мероприятиями боевой подготовки и сборами с резервистами осуществляли комиссии командования 8-й армии Южного военного округа ВС РФ”, – уточнили в Минобороны Украины.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/2179705285504515

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

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