Второго взрыва в Кабуле не было, смертник был только возле аэропорта – Пентагон

26 августа пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщал, что после “комплексной атаки” у ворот аэропорта (Abbey Gate), которую позднее в НАТО признали терактом, “в отеле Baron или рядом с ним”, неподалеку от аэропорта, произошел еще один взрыв.

Однако Тейлор утверждает, что террорист-смертник был только один.

“Мы не считаем, что произошел второй взрыв в отеле Baron или рядом с ним… Непонятно, почему эта информация была предоставлена некорректно”, – сказал Тейлор.

Местные СМИ в тот день сообщали о еще большем, вплоть до семи, количестве взрывов в Кабуле, а пресс-секретарь “Талибана” Забихулла Муджахид заявил, что некоторые из них устроили вечером американские военные в аэропорту “для уничтожения своего имущества”.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что поначалу в аэропорту Кабула царил хаос и были отменены все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

По данным НАТО, в кабульском аэропорту и его окрестностях за первую неделю эвакуации погибло по меньшей мере 20 человек.

Пресс-секретарь “Талибана” Забихулла Муджахид говорил 25 августа, что талибы хотят, чтобы вывод иностранных войск и эвакуация завершились до 31 августа. После этого они “займут другую позицию”, заявил он, сообщает Sky News. Еще 17 августа представитель “Талибана” Сухаил Шахин говорил, что группировка не будет атаковать военнослужащих США, но те обязаны покинуть Афганистан до 11 сентября.

25–26 августа США и Великобритания предупреждали о возможном теракте в аэропорту Кабула и призывали своих граждан не находиться там. Ряд стран начали сворачивать эвакуацию. Однако, несмотря на предупреждения, 26 августа у ворот аэропорта оставались толпы людей, сообщало агентство Reuters.

26 августа в Кабуле произошел теракт. У аэропорта Кабула, как сообщали в Пентагоне, террористы-смертники подорвали бомбы, началась стрельба. В США официально подтвердили гибель 13 своих военных и ранение еще 18.

В Пентагоне считают ИГИЛ ответственным за атаку. Группировка взяла на себя ответственность за взрыв у ворот аэропорта и стрельбу, боевики заявляют, что убили и ранили 160 человек. Число жертв среди мирного населения, по информации СМИ, превысило 100 человек.

Президент США Джо Байден сказал, что пока нет доказательств возможного сговора между талибами и ИГИЛ, но подчеркнул, что не верит “Талибану”.

