Количество жертв теракта в Кабуле выросло до 170 человек

Associated Press со ссылкой на двух американских чиновников пишет о 169 жертвах.

Большинство погибших – афганцы, которые стояли возле выхода из аэропорта, где произошел взрыв, в ожидании эвакуации. Среди жертв также 13 американских военных, 10 из которых – морские пехотинцы.

CNN пишет о более 200 раненых, в том числе, как сообщал ранее Пентагон, 18 военнослужащих США.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге 27 августа сообщил, что “серьезные угрозы” аэропорту Кабула по-прежнему существуют. По данным службы национальной безопасности, “вероятна еще одна террористическая атака в Кабуле”, сообщает CNN со ссылкой на чиновника Белого дома.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что поначалу в аэропорту Кабула царил хаос и были отменены все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

По данным НАТО, в кабульском аэропорту и его окрестностях за первую неделю эвакуации погибло по меньшей мере 20 человек.

Пресс-секретарь “Талибана” Забихулла Муджахид говорил 25 августа, что талибы хотят, чтобы вывод иностранных войск и эвакуация завершились до 31 августа. После этого они “займут другую позицию”, заявил он, сообщает Sky News. Еще 17 августа представитель “Талибана” Сухаил Шахин говорил, что группировка не будет атаковать военнослужащих США, но те обязаны покинуть Афганистан до 11 сентября.

25–26 августа США и Великобритания предупреждали о возможном теракте в аэропорту Кабула и призывали своих граждан не находиться там. Ряд стран начали сворачивать эвакуацию. Однако, несмотря на предупреждения, 26 августа у ворот аэропорта оставались толпы людей, сообщало агентство Reuters.

26 августа в Кабуле произошел теракт. У аэропорта Кабула террористы-смертники подорвали бомбы, началась стрельба. Изначально Пентагон сообщил о двух взрывах – у ворот аэропорта и возле отеля неподалеку – и двух смертниках, но 27 августа опроверг эту информацию, заявив, что взрыв был только один.

В США официально подтвердили гибель 13 своих военных и ранение еще 18.

В Пентагоне считают ИГИЛ ответственным за атаку. Группировка взяла на себя ответственность за взрыв у ворот аэропорта и стрельбу.

Президент США Джо Байден сказал, что пока нет доказательств возможного сговора между талибами и ИГИЛ, но подчеркнул, что не верит “Талибану”.

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