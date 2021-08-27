COVID-19 при онкозаболеваниях у детей: высокий риск смерти и прерванное лечение



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Специалисты из Детской исследовательской больницы св. Иуды в США собрали данные из Глобального реестра детей с раковыми заболеваниями и COVID-19. Ученые проанализировали медицинские карты 1,5 тысячи детей до 19 лет с различными онкозаболеваниями, инфицированных коронавирусом. Они проходили лечение в 131 больнице 45 стран мира.

Чаще всего COVID-19 заражались дети с острыми лимфобластными лимфомами и лейкозами — на них пришлась половина случаев инфекции. Госпитализация потребовалась 65% пациентов, у 20% инфекция протекала в тяжелой форме, а 17% нуждались в лечении в отделении интенсивной терапии. Факторами риска тяжелого течения болезни были интенсивное лечение рака, низкое количество иммунных клеток в крови,

Результаты также показали, что дети с онкозаболеваниями подвержены значительному риску смерти от COVID-19 по сравнению со здоровыми сверстниками — в среднем 4% против 0,01-0,7%.

Авторы исследования отметили, что показатели тяжести инфекции и смертности от COVID-19 у детей с онкозаболеваниями значительно отличались в зависимости от экономического положения страны. Так, в государствах с низким и средним уровнем доходов риск тяжелого течения болезни у таких пациентов был почти в шесть раз выше, чем у детей с раком в богатых странах.

В отличие от взрослых пациентов, у детей с онкозаболеваниями и COVID-19 не было никакой связи пола с тяжестью заболевания и смертностью — риски были одинаковыми у мальчиков и у девочек.

Исследование показало также, что коронавирус нанес серьезный удар по плановому лечению детей: у 56% терапия была скорректирована в связи с заражением, еще у 45% детей на время лечения инфекции была отменена химиотерапия.

Ученые сообщили, что в анализ были включены данные с апреля 2020 года по февраль 2021 года, в этот период еще нигде не была одобрена вакцинация детей от COVID-19. Кроме того, исследование проводилось до распространения дельта-варианта коронавируса, и ситуация с заболеваемостью таких детей могла измениться под влиянием этих факторов.