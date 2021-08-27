Автобус с пассажирами вспыхнул в Воронеже

Метановый ЛиАЗ №90 загорелся возле мебельной фабрики на улице Богдана Хмельницкого в Воронеже, пассажиров эвакуировали, предварительно, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По словам председателя совета директоров ГК «Автолайн» Дмитрия Крутских, сгоревший автобус – одна из тех машин с кондиционерами, которые перевозчик закупил два месяца назад. В мэрии уточнили, что автобус был выпущен в 2019 году.

«Пожарные говорят, что загорелся двигатель, а водитель – что вспыхнуло что-то на крыше. В любом случае, автобус уже потушен, причины пожара будут понятны позже», – приводит «Вести Воронеж» слова Крутских.

Автобусы с кондиционерами впервые пустили на одном из самых протяженных в Воронеже маршрутов в начале лета. Перевозчик планировал до конца года закупить еще 20 таких машин на 90-й маршрут.

Ранее в центре Воронежа возле ТЦ «Галерея Чижова» взорвался находившийся на остановке ПАЗ маршрута № 10А. Пострадавшая при взрыве женщина с отрывом нижней трети голени скончалась в реанимации. Позже в больнице умерла еще одна пострадавшая.

Известно, что в автобусе находились 35 человек, все сидячие места были заняты. У самого автобуса взрывом разорвало крышу, выбило стекла и сорвало обшивку.

Открыто уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг по перевозке пассажиров, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан.