Посол РФ назвал теракт в Кабуле «следствием хаоса и бардака»

Теракт в аэропорту Кабула стал следствием хаоса и бардака, который установился там с момента начала эвакуации американскими военными, сообщил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.

«То, что атака террористов, эти взрывы, жертвы, трагедия произошла именно в кабульском аэропорту, ну в общем-то считайте если не закономерным, то в общем логичным. Там хаос, бардак, давка, столпотворение, навести порядок не удается, потому что фактически такое квазидвоевластие», – отметил Жирнов в эфире телеканала «Звезда», передает ТАСС.

По его словам, талибы еще не вошли в аэропорт, но хотят это сделать, американцы еще не ушли, но, естественно, все их мысли уже о том, чтобы все это завершать. «Вот поэтому вот так и произошло», – добавил он.

При этом обстановка вокруг посольства РФ остается стабильной, отметил дипломат. «Мы с новыми властями урегулировали все вопросы безопасности и находимся под их защитой. Теракт и трагедия произошли там, где и так было все плохо», – подчеркнул Жирнов.

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.

В четверг ситуация в Афганистане обострилась. В результате взрывов у аэропорта в Кабуле погибли 110 человек, пострадали более 1,3 тыс. человек. Жертвами терактов стали 90 афганцев, также погибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 военных пострадали. Граждан РФ в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*».